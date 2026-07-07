Listakot Dóru hefur opnað þemasýningu um líf og störf Agnesar Magnúsdóttur
Laugardaginn 4. júlí var ný og áhugaverð þemasýning opnuð í Listakoti Dóru í Vatnsdalshólum. Sýningin er helguð Agnesi Magnúsdóttur, lífi hennar og störfum, auk þess sem rýnt er í almenn kjör og örlög kvenna á þessum tíma. Það er Hólmfríður Dóra Sigurðardóttir, stjórnandi gallerísins, sem stendur að sýningunni en ellefu listamenn eiga þar verk sem unnin voru sérstaklega fyrir tilefnið. Sýningin mun standa allt til 20. september næstkomandi. Opið er alla daga vikunnar frá kl. 13:00–18:00, að mánudögum undanskildum.