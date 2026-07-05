"Það skemmtilegasta við Ronju er hvað hún er góður félagsskapur" | Ég og gæludýrið mitt
Helga María Ingimundardóttir er af Holts-ættinni. Hún er dóttir þeirra Dómhildar og Ingimundar. Helga ólst upp á Blönduósi og hefur búið þar alla sína tíð. Hún á fimm systkini, einn bróður og fjórar systur og eins og hún segir sjálf hefur sjaldan verið rólegt á heimilinu. Helga á labrador/border collie blending sem heitir Ronja. Ronja er ellefu ára gömul en enn í fullu fjöri. Eins og gengur og gerist hefur hún safnað að sér ýmsum gælunöfnum í gegnum árin en algengast er að hún sé kölluð Ronjí eða Monsa.