"Það skemmtilegasta við Ronju er hvað hún er góður félagsskapur" | Ég og gæludýrið mitt

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni, Ég og gæludýrið mitt 05.07.2026 kl. 14.45 bladamadur@feykir.is
Helga María og Ronja flottar saman. AÐSEND MYND
Helga María og Ronja flottar saman. AÐSEND MYND

Helga María Ingimundardóttir er af Holts-ættinni. Hún er dóttir þeirra Dómhildar og Ingimundar. Helga ólst upp á Blönduósi og hefur búið þar alla sína tíð. Hún á fimm systkini, einn bróður og fjórar systur og eins og hún segir sjálf hefur sjaldan verið rólegt á heimilinu. Helga á labrador/border collie blending sem heitir Ronja. Ronja er ellefu ára gömul en enn í fullu fjöri. Eins og gengur og gerist hefur hún safnað að sér ýmsum gælunöfnum í gegnum árin en algengast er að hún sé kölluð Ronjí eða Monsa.

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