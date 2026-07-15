40 vaskir kvenkylfingar tóku þátt í Minningarmóti Evu Hrundar

Keppendur á Minningarmóti Evu Hrundar. MYND AF FB
Fjórða Minningarmót Evu Hrundar fór fram á Vatnahverfisvelli við Blönduós síðastliðinn sunnudag. Á mótið mættu 40 vaskar konur víðs vegar að af landinu og áttu 14 golfklúbbar fulltrúa á mótinu að þessu sinni. „Færri komust að en vildu og það hefur verið gaman að fylgjast með mótinu vaxa og dafna og festa sig í sessi meðal keppenda. Sumar hafa komið öll fjögur skiptin,“ segir á Facebook-síðu Golfklúbbsins Óss.
„Mótið var afskaplega vel heppnað í alla staði og allt gekk upp eins og best var á kosið, þrátt fyrir að lognið hafi flýtt sér aðeins of mikið. Vinningarnir voru eins og áður alveg einstaklega veglegir og hver öðrum glæsilegri. Allir keppendur fóru heim með vinning þökk sé öllum þeim sem studdu dyggilega við mótið og gerðu okkur þannig kleift að gera mótið jafn glæsilegt og við viljum hafa það.
Vill undirbúningsnefnd mótsins þakka keppendum kærlega fyrir komuna, stuðningsaðilum sömuleiðis fyrir veittan stuðning, við erum svo sannarlega innilega þakklátar,“ segir í tilkynningunni.