Hvatning frá formanni UMFT vegna Unglingalandsmóts
Kæru Tindastólsfélagar
Framundan er Unglingalandsmót á Sauðárkróki um verslunarmannahelgina. Landsmótið er frábært tækifæri til að hittast og styðja við íþróttastarf Tindastóls.
Ég hvet félagsmenn, foreldra, stuðningsmenn og velunnara til að skrá sig í sjálfboðaliðastarf fyrir sína deild. Hvert framlag skiptir máli og hjálpar okkur að skapa góða upplifun fyrir gesti og þátttakendur.
Sjálfboðaliðastarfið styrkir einnig deildirnar okkar og skilar verðmætum tekjum sem nýtast í áframhaldandi uppbyggingu. Við erum sterkust þegar við stöndum saman. Nú gefst okkur enn eitt tækifærið til að sýna þann samhug og kraft sem einkennir Tindastólsfólk.
Skráðu þig og taktu þátt í frábærum dögum á Landsmótinu.
Fyrir hönd aðalstjórnar Tindastóls,
Ingi Björgvin Kristjánsson
formaður UMFT