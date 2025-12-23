Á Þorláksmessudag kom út lag

feykir.is Skagafjörður 23.12.2025 kl. 12.15 gunnhildur@feykir.is
MYND ANNSY
MYND ANNSY

Í dag Þorláksmessudag, var að koma út lag- Sigvaldi Helgi Gunnarsson einn af óskabörkum Skagafjarðar var að gefa út á öllum helstu streymisveitum lagið Jól einu sinni enn.

 Lagið er ekki alveg glænýtt heldur var það samið fyrir tveimur árum síðan fyrir Jólin heima tónleikana og var flutt þá svo það er kannski ekki hægt að tala um frumflutning á þessu ný útkoman lagi. Textann við lagið gerði Gunnar Rögnvaldsson pabbi Sigvalda og þegar blaðamaður hafði samband við Sigvalda var hann einmitt á leiðinni í jólaboð til pabba en svaraði þó þegar hann var spurður út í lagið að hann hefði viljað semja kunnuglegt lag – þar sem fólk myndi finnast það kannski hafa heyrt það áður. Sigvaldi segir stílinn vera „sventís“ bæði hljóðheimurinn og hljóðfæraskipan og sjálfur sér hann um raddirnar.

 Á sama tíma og blaðamaður setur punktinn við skrifin og stimlar sig í jólafrí og óskar ykkur gleðilegra jóla, mæli ég með að þið leitið uppi lagið á streymisveitu og njótið þess að hlusta.

 

 

Til baka

Fleiri fréttir

  • MYND SKAGAFJÖRÐUR

    Drangey er og verður eign Skagfirðinga

    feykir.is Skagafjörður 23.12.2025 kl. 11.11 gunnhildur@feykir.is
    Óbyggðanefnd kvað 22. desember 2025 upp úrskurði í þjóðlendumálum á eyjum og skerjum umhverfis landið, á svonefndu svæði 12 við málsmeðferð nefndarinnar. Um er að ræða síðustu úrskurði nefndarinnar.
    Meira
  • Eva Rún Dagsdóttir í nýju búðinni. MYND GG

    Ný hringrásarverslun á Sauðárkróki

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 23.12.2025 kl. 09.40 gunnhildur@feykir.is
    Eva Rún Dagsdóttir er 22 ára, dugleg, umhyggjusöm, jákvæð og lífsglöð íþróttakona frá Sauðárkróki sem opnaði nýverið verslun á Sauðárkróki. Feykir hafði samband við Evu Rún og forvitnaðist aðeins um þessa nýju búð.
    Meira
  • Mynd af vedur.is

    Litrík veðurkort næstu daga

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 22.12.2025 kl. 14.45 gunnhildur@feykir.is
    Veðurkortin eru ansi litrík næstu daga, kannski ekki jólalegasta veðrið- rok og rigning en nú er vakin athygli á slæmri veðurspá fyrir Þorláksmessu fram til Jóladags.
    Meira
  • Helena Mara jólafin. AÐSEND MYND

    JÓLIN MÍN | „Var örugglega jólaálfur í fyrra lífi“

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 22.12.2025 kl. 13.38 oli@feykir.is
    Helena Mara Velemir býr á Skagaströnd með Elvari Geir, Láreyju Möru og hundinum Mola sæta. Spurð út í hvað hún vinni við þá segir hún að það fari eftir því hvaða dagur er.
    Meira
Yfirlit frétta