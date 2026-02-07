Það besta við að búa í Noregi er hversu einfalt það er að ferðast

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 07.02.2026 kl. 11.37 oli@feykir.is
Palli og Helga á þeim tíma sem þau „...voru frægir þátttastjórnendur í Gestaherberginu á FM Trölla.“ MYNDIR AÐSENDAR
Palli og Helga á þeim tíma sem þau „...voru frægir þátttastjórnendur í Gestaherberginu á FM Trölla.“ MYNDIR AÐSENDAR

Ef minnið svíkur ekki þá heimsóttum við síðast Króksarann Ingva Hrannar Ómarsson til Kaliforníu og birtist það spjall í JólaFeyki. Það verður víst að viðurkennast að töluverð skagfirsk slagsíða hefur verið á þessum þætti en nú ber svo við að á fjörur Feykis rak hana Helgu Guðrúnu Hinriksdóttur sem er fædd árið 1972 og uppalin í Húnaþingi vestra en hún segist að mestu leyti hafa búið á Hvammstanga um ævina. Dagur í lífi tekur því undir sig mikið stökk og svífur frá vesturströnd Bandaríkjanna alla leið yfir til Suður-Noregs en í Moss býr Helga ásamt manni sínum, Páli Sigurði Björnssyni.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.495 kr. á mánuði m/vsk (3.149 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 2.495 kr. á mánuði m/vsk. (2.248 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 695 kr. vikan m/vsk. (626 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Hanna María, Dísa, Vaka og Jón Gestur. MYND: AÐSEND

    Risarækjupasta og brauð með cheddar og jalapeno | Matgæðingar vikunnar

    feykir.is Skagafjörður, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 07.02.2026 kl. 11.00 siggag@nyprent.is
    Matgæðingar vikunnar í tbl. 33 - 2025 voru Jón Gestur Atlason og Hanna María Gylfadóttir en þau búa í Varmahlíð með stelpunum þeirra tveim, Dísu og Vöku. Jón Gestur er húsasmíðameistari og starfar hjá K-TAK ehf. og Hanna er deildarstjóri í leikskólanum Ársölum. Þau elska að ferðast, borða góðan mat og að njóta með börnunum sínum í náttúruperlunni sem þau búa í.
    Meira
  • Sigrún Eva Helgadóttir. MYND AÐSEND

    Forréttindi að fá að vera hluti af íslenskum landbúnaði | Sigrún Eva Helgadóttir

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni, Hvað segja bændur? 07.02.2026 kl. 09.00 gunnhildur@feykir.is
    Sigrún Eva Helgadóttir er bóndi Feykis þessa vikuna. Sigrún býr á Reynistað í Skagafirði með manni sínum og þremur börnum. Sigrún starfar sem bóndi á Reynistaðarbúinu í mjólkurframleiðslu. Þessa dagana er verið að byggja nýtt fjós og er mikil eftirvænting að byrja að mjólka í nýja fjósinu þegar það er klárt.
    Meira
  • Sóknarnefnd Víðimýrarkirkju afhendir veglegan styrk til Löngumýrar. Frá vinstri: Böðvar Finnbogason gjaldkeri, Gunnar Rögnvaldsson staðarhaldari, Sólrún Ásgeirsdóttir ritari, Kolbeinn Konráðsson formaður sóknarnefndar Víðimýrarkirkju og sr. Gísli Gunnarsson vígslubiskup. MYNDIR: GUNNI RÖGG

    Húsblessun á Löngumýri

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 06.02.2026 kl. 15.51 oli@feykir.is
    Fyrsta sunnudag í þorra fór fram húsblessun á Löngumýri. Forsaga málsins er sú að haustið 2016 var hafist handa við byggingu á sólstofu í skansi austanvert við gistiálmuna og milligang sem þar er. Fyrstu árin gerðist lítið umfram sökkla og plötusteypur, en veturinn 2023 var húsið gert fokhelt og síðan þá hefur verið unnið með hléum í því þar til nú og segja má að það sé fullklárað.
    Meira

  • Norðanstormur á Akureyri: Hugmyndir, fjármagn og framtíðarsýn mætast

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 06.02.2026 kl. 15.11 gunnhildur@feykir.is
    Nýsköpunarráðstefnan Norðanstormur, sem haldin er af SSNE og SSNV, fer fram í Hofi á Akureyri 26. febrúar kl. 9:30–12:00, þar munu frumkvöðlar, fjárfestar og fyrirtæki hittast til að fræðast um helstu leiðir til fjármögnunar og vaxtar. Fyrst fara sjóðsstjórar og fjárfestar yfir fjármögnunarmöguleika en á eftir þeim stíga frumkvöðlar á svið og segja frá eigin vegferð – áskorunum, tækifærum og því sem kom verkefnum þeirra á legg, þetta kemur fram á vef SSNV.
    Meira
Yfirlit frétta