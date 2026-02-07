Það besta við að búa í Noregi er hversu einfalt það er að ferðast
Ef minnið svíkur ekki þá heimsóttum við síðast Króksarann Ingva Hrannar Ómarsson til Kaliforníu og birtist það spjall í JólaFeyki. Það verður víst að viðurkennast að töluverð skagfirsk slagsíða hefur verið á þessum þætti en nú ber svo við að á fjörur Feykis rak hana Helgu Guðrúnu Hinriksdóttur sem er fædd árið 1972 og uppalin í Húnaþingi vestra en hún segist að mestu leyti hafa búið á Hvammstanga um ævina. Dagur í lífi tekur því undir sig mikið stökk og svífur frá vesturströnd Bandaríkjanna alla leið yfir til Suður-Noregs en í Moss býr Helga ásamt manni sínum, Páli Sigurði Björnssyni.