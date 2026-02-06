Húsblessun á Löngumýri
Fyrsta sunnudag í þorra fór fram húsblessun á Löngumýri. Forsaga málsins er sú að haustið 2016 var hafist handa við byggingu á sólstofu í skansi austanvert við gistiálmuna og milligang sem þar er. Fyrstu árin gerðist lítið umfram sökkla og plötusteypur, en veturinn 2023 var húsið gert fokhelt og síðan þá hefur verið unnið með hléum í því þar til nú og segja má að það sé fullklárað.
Sólstofan er 45 m2 og gefur fjölmarga möguleika á notkun auk þess að við hana er kominn pallur í sambærilegri stærð. Viðstaddir voru m.a. Löngumýrarnefnd sem skipuð er Lárusi Ægi Guðmundssyni á Skagaströnd, sr. Sigríði Gunnarsdóttur prófasti og sr. Gísla Gunnarssyni Vígslubiskupi. Einnig fulltrúar verktaka, sóknarnefnda og fleiri. Sr. Gísli vígslubiskup og formaður Löngumýrarnefndar blessaði húsið og í framhaldi var gestum boðið að njóta veitinga. Undir borðum gerði Gunnar staðarhaldari á Löngumýri grein fyrir framkvæmdum og þakkaði þeim aðilum sem þar höfðu aðkomu. Um hönnun sá Atli Gunnar á Stoð ehf. sem styrkti Löngumýri með teikningum. Víðimelsbræður og Einar á Kúskerpi sáu um jarðvinnu Uppsteypa var verktaki framkvæmda en einnig komu Hendill, KÞ- lagnir, ÁH málun, Trésmiðjan Borg og Jakob Logi Gunnarsson að verkinu. Reynir Pálsson, Hjörtur Ingason og Gunnar sáu svo um innivinnu og smíði á palli við stofuna.
Fjármögnun var að mestu úr rekstri staðarins auk framlaga úr Jöfnunarsjóði sókna. Fisk Seafood styrkti Löngumýri af miklum myndarskap um 4 milljónir króna og Steinullarveksmiðjan lagði til einangrunarefni.
Við þetta tækifæri afhenti sóknarnefnd Víðimýrarkirkju Fræðslusetrinu á Löngumýri höfðinglega gjöf að upphæð 10.000.000: ,,Til uppbyggingar og endurbóta á húsnæði staðarins,“ eins og fram kemur í gjafabréfinu. Sr. Gísli upplýsti að fyrir nærri 40 árum hefði Þorgrímur Jónsson frá Ytri-Húsabakka gefið peninga-upphæð sem nýta ætti til byggingar safnaðarheimilis í Varmahlíð. Af því varð aldrei en Víðimýrarkirkja varðveitti sjóðinn sem er hluti gjafarinnar sem söfnuðurinn færði Löngumýri og gat Gísli þess að segja mætti að nú væri ósk Þorgríms uppfyllt.
