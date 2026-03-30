Aðstoða þurfti ferðamenn ofan af Vatnsskarði
Það fór nú sennilega ekki framhjá neinum hér norðan heiða að það gerði vitlaust veður seinni part föstudags sem stóð fram á morgun á laugardag og þá kom austanbomba aðfaranótt sunnudags. Feykir hafði samband við Björgunarsveitina Skagfirðingasveit í morgun og tjáði Kristinn Briem, formaður sveitarinnar, blaðamanni að sveitarmenn hafi, í samvinnu við Flugbjörgunarsveitina í Varmahlíð, tekið þátt í aðgerðum á föstudag við að aðstoða ferðalanga sem voru stopp á Vatnsskarði.