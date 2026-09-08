Æfingar í barnastarfi PKS í vikunni
Pílukastarar eru stanslaust að og spila allan ársins hring. Nú á fimmtudaginn fer fram síðasta og sjöunda keppnin í Sumarmótaröð PKS í húsakynnum Pílukastfélags Skagafjarðar á Króknum og verður húsið opnað kl. 19:30. Nú í vikunni er PKS að kynna píluna fyrir áhugasömum, bæði á Sauðárkróki og í Varmahlíð.
„Langar þig að prófa píluíþróttina? Þá eru æfingar PKS fyrir börn og unglinga í fullum gangi og enn er opið fyrir prufutíma!“ segir í tilkynningu frá PKS.
Sauðárkrókur
3.-4. bekkur – Þriðjudag kl. 17:00-17:40
5.-6. bekkur – Þriðjudag kl. 18:00-19:00
7.-10. bekkur – Fimmtudag kl. 17:00-18:00
Varmahlíð
3.-4. bekkur – Miðvikudag kl. 16:30-17:10
5.-6. bekkur – Miðvikudag kl. 17:30-18:30
7.-10. bekkur – Miðvikudag kl. 18:45-19:45
Minnt er á að enn er opið fyrir prufutíma og því eru æfingarnar opnar öllum sem vilja kynna sér starfið. Foreldrum er bent á að skrá börn í Abler eftir tvær æfingar ef þau hyggjast halda áfram æfingum út veturinn. „Hlakka til að sjá sem flesta!“ segir Júlíus Helgi Bjarnason píluþjálfari PKS