Þrjú lið berjast enn um annað sæti 3. deildar

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 06.09.2026 kl. 17.27 oli@feykir.is

Spennan í toppbaráttu 3. deildar þar sem Stólarnir berjast er enn í fullum gangi og þegar ein umferð er óspiluð er ljóst að Víðir Garði hefur tryggt sér efsta sætið en KH, Tindastóll og Reynir Sandgerði berjast um annað sætið. Stólarnir áttu möguleika á að styrkja stöðu sína í gær þegar þeir mættu Sindra á Höfn en mættu til leiks með nokkuð laskað lið. Sindramenn eru þar fyrir utan erfiðir heim að sækja og þeir nýttu skyndisóknirnar vel og lögðu lið Tindastóls 3-1.

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