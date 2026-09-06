Húnvetningar gulltryggðu sætið í 2. deild
Húnvetningar gulltryggðu sætið í 2. deildLið Kormáks/Hvatar hélt í Mosfellsbæinn í gær til að etja kappi við Hvíta riddarann en sá var í neðsta sæti 2. deildar þegar tvær umferðir voru eftir af móti og þurftu nauðsynlega á sigri að halda. Lið Húnvetninga hafði átt afleitan kafla í ágúst og tapað fjórum leikjum í röð og ef allt hefði farið á versta veg hefði Kormákur/Hvöt mögulega verið í fallhættu í lokaumferðinni. En þeir hristu af sér slenið og fóru með stigin þrjú norður eftir 3-4 sigur og sætið í 2. deild gulltryggt.