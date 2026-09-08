Veiðin í húnvetnsku ánum heilt yfir meiri í ár en í fyrra
Húnahornið segir frá því að farið sé að síga á seinni hlutann í laxveiðinni þetta sumarið. Heilt yfir hafa sjö helstu laxveiðiár Húnavatnssýslna verið að gefa fleiri fiska í sumar en í fyrra en sumarið í fyrra var reyndar ekki upp á marga fiska. „Það sem af er sumri hafa 3.119 laxar veiðst en á sama tíma í fyrra voru þeir rétt rúmlega 2.000 talsins. Miðfjarðará er aflahæst, eins og svo oft áður, með 1.354 laxa en áin endaði í 1.266 löxum í fyrra,“ segir í fréttinni.
Veiðin er sögð hafa verið góð en síðasta vika gaf 161 lax, sem er þriðja besta vikuveiðin í sumar í ánni.
„Blanda er komin í 424 laxa en lokatölur í fyrra urðu 54 laxar, sem var sögulegt met í lélegri laxveiði í ánni. Veiðin hefur minnkað mikið í ánni en þó er um einn lax að koma á land á dag. Laxá á Ásum er komin í 412 laxa en áin endaði í fyrra í 471 laxi. Vikuveiði í ánni gaf 51 lax sem er býsna gott.
Í Víðidalsá hafa veiðst 352 laxar en áin endaði í fyrra í 357 löxum og í Vatnsdalsá hafa veiðst 296 laxar sem er níu löxum meira en allt fyrra sumar. Þá er Hrútafjarðará komin í 220 laxa en áin endaði í 197 löxum í fyrra og Svartá stendur í 61 laxi en í fyrra komu 98 laxar á land. Enn eru um tvær vikur eftir af laxveiðitímabilinu og því munu veiðitölur halda áfram að hækka áður en yfir lýkur,“ segir á Húna.is.