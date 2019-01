Æfir mikið og keppir flestar helgar - Íþróttagarpurinn Eva Rún Dagsdóttir

feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar kl. 08.05

Á sumrin er Eva Rún í fótboltanum en í körfunni á veturna.

Það má segja að Eva Rún Dagsdóttir á Sauðárkróki sé ein efnilegasta íþróttakonan í röðum Tindastóls, bæði hvað varðar fótbolta sem og körfubolta. Hún er fædd árið 2003, uppalin á Sauðárkróki, utan eitt ár á Akureyri árið 2012, svo framtíðin er ung og björt fyrir Evu í íþróttunum. Foreldrar Evu Rúnar eru þau Þyrey Hlífarsdóttir, kennari í Varmahlíðarskóla og Dagur Þór Baldvinsson, yfirhafnarvörður hjá Sveitarfélaginu Skagafirði. Eva Rún er íþróttagarpur Feykis að þessu sinni.

Íþróttagrein: -Ég spila körfubolta og fótbolta.

Íþróttafélag/félög: -Tindastóll.

Helstu íþróttaafrek: -Þegar ég spilaði með liðinu mínu til úrslita um Íslandsmeistaratitil í 9. fl. kvenna í körfubolta. Og svo bara þær viðurkenningar sem ég hef fengið:

Leikmaður ársins 7. fl. kvk 2014-2015

Leikmaður ársins 8. fl. kvk 2015-2016

Leikmaður ársins 4. fl. kvk fótbolta 2016

Ungur og efnilegur íþróttamaður skagafjarðar 2016

Leikmaður ársins 8. fl. kvk 2016-2017

Leikmaður ársins 9. fl. kvk 2017-2018

Efnilegasti leikmaður 2. fl. kvk fótbolta 2018

Skemmtilegasta augnablikið: -Til dæmis þegar við unnum Njarðvík í undanúrslitum og komumst í úrslitin. Og leikurinn þegar við unnum Stjörnuna og komumst upp í A riðil. Og margir góðir fótboltaleikir: T.d. þegar við vorum búnar að vera 1-0 undir á móti Haukum allan leikinn og svo skorðum við tvö mörk á seinustu fimm mínútunum og unnum leikinn.

Neyðarlegasta atvikið: -Örugglega þegar ég var að spila fótbolta og var að fara að sparka í boltann og hitti hann ekki og datt, eða þegar ég klúðra layupi eða geri airball.

Einhver sérviska eða hjátrú? -Ég klæði mig alltaf fyrst í hægri skóinn og fæ mér banana fyrir hvern leik.

Uppáhalds íþróttamaður? -Þeir eru nú fleiri en einn. Myndi allavega segja Martin Hermannsson, Sara Björk Gunnarsdóttir, Kyrie Irving, því hann er númer 11, og svo er Pétur Rúnar Birgisson líka einn af mínum uppáhalds.

Ef þú mættir velja þér andstæðing, hver myndi það vera og í hvaða grein mynduð þið spreyta ykkur? -Góð spurning... kannski bara forsetann í one on one í körfubolta.

Hvernig myndir þú lýsa þeirri rimmu? -Ég myndi rústa að sjálfsögðu.

Helsta afrek fyrir utan íþróttirnar? -Úff, nú veit ég ekki.

Lífsmottó: -Þú getur allt sem þú ætlar þér.

Helsta fyrirmynd í lífinu: -Á margar góðar fyrirmyndir en enga svona eitthvað aðal. En annars hefur Ólína Sif Einarsdóttir, frænka mín, alltaf verið góð fyrirmynd. Mér finnst hún svo flott, dugleg og hæfileikarík og líka bara yndisleg manneskja.

Hvað er verið að gera þessa dagana? -Í skólanum, æfingar allan daginn, bæði með 10. flokki og meistaraflokki í körfunni og svo æfi ég fótbolta með meistaraflokki og keppi flestar helgar.

Hvað er framundan? -Framundan er skemmtilegt og lærdómsríkt tímabil, úrtaksæfingar fyrir U-16 í körfuboltanum núna á milli jóla og nýárs og bara verða betri og betri með hverjum deginum í því sem mér þykir skemmtilegast.

Áður birst í 48. tbl. Feykis 2018