Afurðaverð 2020 - Sauðfjárbændur krefjast leiðréttinga á afurðaverði

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla kl. 09.07

Árin 2016 og 2017 varð algjört hrun á afurðaverði sauðfjárbænda. Ástæðurnar voru af ýmsum toga. Einkum verðfall á erlendum mörkuðum og óhagstæð gengisþróun. Afleiðingin kom m.a. fram í óhóflegri birgðasöfnun hjá sláturleyfishöfum og hruni í afurðaverði til bænda.

Haustið 2016 lækkaði afurðaverð á lambakjöti um 9,1% og öðru kindakjöti um 33,4%. Árið eftir lækkaði afurðaverðið aftur um 30% og verð á öðru kindakjöti stóð í stað. Hrun í afkomu á erlendum mörkuðum fyrir kindakjöt og hliðarafurðir þeirra samhliða óhagstæðri gengisþróun var megin ástæðan fyrir þessari þróun. Landssamtök sauðfjárbænda beittu sér fyrir aðgerðum sem myndu leiða greinina sem fyrst út úr þessari stöðu. Einkum var horft til aðgerða sem myndu draga úr framleiðslu og jafnframt taka á vandamálum í birgðasöfnun. Ríkisstjórnin kom til móts við hluta kjaraskerðingar bænda í upphafi árs 2018 og farið var í sérstök átaksverkefni í útflutningi 2016-2017 og 2017-2018. Eiginlegar aðgerðir vegna stöðunnar komu ekki til framkvæmda fyrr en endurskoðun sauðfjársamnings lauk í janúar 2019. Inn í þann samning sóttust sauðfjárbændur eftir verkfærum sem gætu til framtíðar hjálpað til við að takast á við ófyrirséða markaðsbresti. Fullyrða má að nær öll landbúnaðarkerfi í heiminum eru byggð upp með slíkum hætti.

Krafa um leiðréttingu á afurðaverði

Stjórn Landssamtaka sauðfjárbænda gaf út viðmiðunarverð fyrir dilkakjöt haustið 2020. Þess er krafist að bændur fái að lágmarki 132 kr/kg hækkun frá reiknuðu meðalverði haustið 2019 að viðbættum þeim viðbótargreiðslum sem greiddar hafa verið. Það gerir reiknað meðalverð um 600 kr/kg.

Í tillögu Landssamtaka sauðfjárbænda er gert ráð fyrir að það fari fram leiðrétting á afurðaverði á næstum tveimur árum þannig að haustið 2021 verð hér greitt sambærilegt afurðaverð og var haustið 2013 að teknu tilliti til verðlagsbreytinga.

Samkvæmt 8. grein búvörulaga (99/1993) er Landssamtökum sauðfjárbænda heimilt að gefa út viðmiðunarverð á sauðfjárafurðum. Viðmiðunarverðið er hins vegar ekki bindandi fyrir kaupendur afurða. Verðlagning sauðfjárafurða er frjáls á öllum sölustigum.

Hefði afurðaverð fylgt almennri þróun verðlags frá árinu 2014 þá ætti afurðaverð nú í haust að vera 690 kr/kg.

Lægsta afurðaverð í Evrópu

Landssamtök sauðfjárbænda hafa tekið saman gögn sem sýna að það afurðaverð sem íslenskir sauðfjárbændur fengu greitt á síðasta ári er það lægsta sem finnst í Evrópu.

Evrópusambandið gefur vikulega út yfirlit yfir afurðaverð allra aðildarlanda í skýrslu sem nefnist. Weekly price report on Heacy Lamb and Light Lamb price in the EU. Um er að ræða afurðaverð til bænda (farm gate price).

Lægsta afurðaverð er greitt til bænda í Rúmeníu sem fá 3,03 Evrur/kg sem er um 485 kr/kg (miðað við gengi Evru sé 160). Hæsta afurðaverð er greitt til bænda í Frakklandi sem fá 6,55 Evrur/kg sem er um 1.048 kr/kg. Afurðaverð til íslenskra sauðfjárbænda haustið 2019 með viðbótargreiðslum var 468 kr/kg.

Lambakjöt hefur ekki fylgt almennri verðþróun

Landssamtök sauðfjárbænda hafa tekið saman gögn sem sýna það að verð á lambakjöti til neytenda hefur ekki fylgt almennri verþróun. Frá árinu 2014 hefur verðlag hækkað um 12,7% á meðan smásöluverð á lambakjöti hefur aðeins hækkað um 2,7%.

Samkvæmt verðlagseftirliti ASÍ kostaði stöðluð matarkarfa í september 2019 að meðaltali 24.360 kr. Þar af voru 2 kg af lambalæri sem kostaði 2.607 kr eða 1.303 kr/kg. Þessi sama matarkarfa hefði við upphaf árs 2016 kostað 22.181 kr og lambalærið kostað 1.348 kr/kg miðað við þróun vísitölu og að sama skapi hefði í júlí 2020 matarkarfan kostað 24.999 kr og lambalærið kostað 1.385 kr/kg. Raunhækkun á lambalærinu er 36 kr/kg en hefði verð á lambalæri fylgt verðlagsþróun þá ætti það að kosta 1.520 kr/kg sem væri hækkun um 171 kr/kg. Mismunurinn er um 135 kr/kg sem er gott betur en sú krónutölu hækkun sem Landssamtök sauðfjárbænda hafa lagt fram í viðmiðunarverði haustsins.

Bændur vilja sanngjörn viðskipti

Samkvæmt greiningu Landssamtaka sauðfjárbænda er hluti bænda af smásöluverði aðeins 37%. Í nágrannalöndum okkur er hlutur sauðfjárbænda að jafnaði 45-50% af smásöluverði.

Landssamtök sauðfjárbænda fylgjast með þróun smásöluverðs með verðlíkani sem samtökin hafa þróað. Samkvæmt verðlíkani Landssamtaka sauðfjárbænda er smásöluverð á lambakjöti miðað við kaup á heilum skrokk 1.264 kr/kg. Meðalafurðaverð haustið 2019 með viðbótargreiðslum var 468 kr/kg. Því er hlutur bóndans af smásöluverði 37%. Ef hlutur íslenskra sauðfjárbænda af smásöluverði væri t.d. 47% þá væri afurðaverð 607 kr/kg miðað við að meðal smásöluverð á heilum skrokk sé 1.264 kr/kg.

Unnsteinn Snorri Snorrason, framkvæmdastjóri Landssamtaka sauðfjárbænda