Ágætt veður í kortunum en snjóar eitthvað í nótt

16.11.2025 kl. 16.16
Veðurspá Veðurstofunnar fyrir hádegi á morgun, mánudag. SKJÁSKOT
Veðurspá Veðurstofunnar fyrir hádegi á morgun, mánudag. SKJÁSKOT

Ekki er annað að sjá í veðurspám en það verði áframhald á tiltölulega stilltu og tíðindalitlu vetrarveðri út vikuna. Þó er gert ráð fyrir snjókomu eða slyddu aðfaranótt mánudags en rigningarskúrum eða slyddu fram eftir morgni. Vindur alla jafna hægur en á fimmtudag hlýnar og má reikna með rigningarveðri á fimmtudag og föstudag.

Spáð er fallegu og stilltu vetrarveðri á þriðjudag, á miðvikudag snýst hann í sunnlægar áttir en engu að síður verður frost fram yfir hádegi í það minnsta. Í Húnaþingi vestra, og þá sérstaklega inn til landsins, gæti snjóað. Seinni part vikunnar er svo gert ráð fyrir að það hlýni, sem fyrr segir, og hitinn þá á bilinu 3-8 gráður á Norðurlandi vestra.

Þessar spár hér að framan miðast við spár Veðurstofu Ísland en Blika virðist ekki jafn brött á hitatölurnar í lok vikunnar. Það er þó samhljómur í spánum varðandi vind – það er ekki útlit fyrir neitt óveður á svæðinu næstu vikuna og fram í vikunar þar á eftir.

  • Sigfús Ingi sveitarstjóri Skagafjarðar. MYND: GG

    „Núverandi leið er hættuleg og öryggi vegfarenda engan veginn ásættanlegt“

    19.11.2025 kl. 13.54
    „Það er fagnaðarefni að Vegagerðin skuli hafa boðið út for- og verkhönnun Fljótaganga ásamt nauðsynlegri vegagerð á leiðinni á milli Stafár og að fyrirhuguðum göngum,“ sagði Sigfús Ingi Sigfússon sveitarstjóri Skagafjarðar þegar Feykir innti hann eftir viðbrögðum við frétt Feykis um þessa framvindu mála sem tengjast væntanlegri gerð Fljótaganga.
  • Fulltrúar landshlutasamtakanna og Byggðastofnunar ásamt Loga Einarssyni ráðherra og Elfu Lilju Gísladóttur frá List fyrir alla. MYND AF SSNV.IS

    Menning í landsbyggðunum

    19.11.2025 kl. 13.43
    Sagt er frá því á vef Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra að verkefnastjóri SSNV, menningarfulltrúar allra landshlutasamtaka og Byggðastofnunar áttu fróðlegan fundardag í Reykjavík miðvikudaginn 12. nóvember sl. Markmið dagsins var að ræða stöðu menningarmála, styrkja tengslin og leita leiða til að auka sýnileika menningar í landsbyggðunum.
  • Gærur og brunaverðir í Húnaþingi vestra. MYND AF HÚNAÞING.IS

    Framlag sem verður seint fullþakkað

    19.11.2025 kl. 13.26
    Brunavörnum Húnaþings vestra barst á dögunum myndarlegur styrkur frá Gærunum til kaupa á búnaði fyrir slökkviliðsmenn liðsins. Í tilkynningu á heimasíðu Húnaþings vestra segir að í þetta skiptið hafi styrknum verið varið í kaup á ullarundirfatnaði og nýjum vinnuvettlingum á alla liðsmenn.
  • Páll Ágúst er á fullu í fitness í Danmörku. MYNDIR AÐSENDAR

    Týndar hænur eru helsta umræðuefnið í hverfisgrúppunni á Facebook | PÁLL ÁGÚST

    19.11.2025 kl. 09.31
    Það er komið hálft ár síðan Feykir plataði einhvern brottfluttan til að segja frá lífinu og tilverunni í sínum nýju heimkynnum. Síðast var það hún Áróra Árnadóttir sem sagði okkur frá lífi hennar og ítalska kærastans Tommaso en þau búa á Islands Brygge í Kaupmannahöfn. Nú ímyndum við okkur að við kveðjum loksins Áróru, röltum með bakpokann framhjá Tivoli og inn á járnbrautastöðina í Köben. Þar úir og grúir af fólki á faraldsfæti og við förum í miðasölu, kaupum miða á rúmar 500 danskar og tökum toget til Esbjerg. Ferðin í gegnum danskt flatlendi tekur bara rétt rúmlega tvo og hálfan tíma ef allt gengur að óskum.
  • Þau munu vera 163 þrepin upp á Nafirnar. MYND: Þ.HANSEN EHF

    Og hvað eiga tröppurnar að heita?

    18.11.2025 kl. 16.01
    Í sumar og haust hefur verið unnið við að útbúa nýjar tröppur sem liggja upp á Nafirnar ofan Sauðárkróks norðvestan við Síkið – Íþróttahúsið á Sauðárkróki. Ekki er annað að sjá en um mikla listasmíð sé að ræða sem var unnin af starfsmönnum sveitarfélagsins og komið á réttan stað af Þ. Hansen verktökum.
