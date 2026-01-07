Komu færandi hendi í prjónastund

Góð mæting var á prjónastund í morgun þegar kvenfélagskonur mættu. MYND AÐSEND
Stjórnarkonur í Kvenfélaginu Björk á Hvammstanga komu aldeilis færandi hendi í prjónastund hjá Félagi eldri borgara í Húnaþingi vestra nú á þessum fallega miðvikudagsmorgni. Þær færðu félaginu að gjöf 300 þúsund krónur til búnaðarkaupa í nýju Samfélagsmiðstöðina.
 
„Félag eldri borgara í Húnaþingi kunna þeim Bjarkarkonum alúðarþakkir þakkir fyrir höfðinglega gjöf. Hlutverk kvenfélaganna verður seint fullþakkað og framlag þeirra til samfélagsins hér er ómetanlegt,“ segir Guðmundur Haukur. 
