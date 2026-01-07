Komu færandi hendi í prjónastund
feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 07.01.2026 kl. 13.20
Stjórnarkonur í Kvenfélaginu Björk á Hvammstanga komu aldeilis færandi hendi í prjónastund hjá Félagi eldri borgara í Húnaþingi vestra nú á þessum fallega miðvikudagsmorgni. Þær færðu félaginu að gjöf 300 þúsund krónur til búnaðarkaupa í nýju Samfélagsmiðstöðina.
„Félag eldri borgara í Húnaþingi kunna þeim Bjarkarkonum alúðarþakkir þakkir fyrir höfðinglega gjöf. Hlutverk kvenfélaganna verður seint fullþakkað og framlag þeirra til samfélagsins hér er ómetanlegt,“ segir Guðmundur Haukur.