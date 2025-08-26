Áhrif beitarfriðunar á kolefnisbúskap úhaga
Undanfarin ár hafa rannsóknir staðið yfir á áhrifum beitarfriðunar á kolefnisupptöku og magn kolefnis í jarðvegi. Rannsóknaverkefnið ExGraze, sem hlaut styrk úr Rannsóknarsjóði 2021 (Rannís 217920-051), er nú á lokametrunum og verða niðurstöður kynntar í Kakalaskála miðvikudagskvöldið 27. ágúst kl. 20:00.
Í síðasta tölublaði Bændablaðsins segir frá að í ExGraze verkefninu voru áhrif beitarfriðunar á kolefnisupptöku gróðurs og kolefnismagn í jarðvegi mæld. Sýni voru tekin beggja vegna girðinga sem settar höfðu verið upp í beitilandi á 35 stöðum á landinu. Girðingarnar voru 20 til 80 ára gamlar svo unnt var að mæla langtímaáhrif beitarfriðunar. Á öllum st0ðum var unnið með náttúrulegan óáborinn úthaga, graslendi og mólendi á láglendi ( neðan 200 m.y.s.). Mikill munur fannst á öllum mældum þáttum rannsóknarinnar þar sem beitt graslendi tók langmest upp af kolefni og hafði mestan kolefnisforða í jarðvegi.
Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar sem fyrr segir í Kakalaskála, í Skagafirði miðvikudaginn 27. ágúst klukkan 20:00. Á fundinum verður farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar og niðurstöður hennar. Að lokinni framsögu er gert fáð fyrir umræðum yfir kaffibolla.