Ákveðið að semja við Fúsa Ben og Sigurlaugu Vordísi um að taka við Bifröst

feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 29.12.2025 kl. 16.19 oli@feykir.is
Fráfarndi og viðtakandi húsverðir í Bifröst á laugardaginn. Á myndinni má sjá lengst til vinstri: Sigurlaug Vordís, Helga Sigurbjörns, Sigurbjörn Björnsson og lenst til hægri er Fúsi Ben. Á myndina vantar Báru Jóns. MYND: GUÐBRANDUR ÆGIR
Eins og fram hefur komið í Feyki þá höfðu húsverðirnir í félagsheimilinu Bifröst á Sauðárkróki, Bára Jónsdóttir og Sigurbjörn Björnsson, tekið þá ákvörðun að nú væri rétti tíminn til að rétta öðrum húsvarðarkeflið og bónkústinn góða. Á fundi sínum þann 19. desember sl. samþykktu fulltrúar atvinnu-, menningar- og kynningarnefndar Skagafjarðar að ganga til samninga við Sigurlaugu Vordísi Eysteinsdóttur og Sigfús Arnar Benediktsson til og með 31. desember 2027 með möguleika á árs framlengingu.

