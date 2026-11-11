Altaristaflan í Sjávarborgarkirkju fór á hliðina

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 11.11.2026 kl. 14.24 oli@feykir.is
Taflan eins og hún birtist í Feyki. Taflan síðan teinrétt neðst í fréttinni. MYND: SIGRÍÐUR SIGURÐARDÓTTIR
Taflan eins og hún birtist í Feyki. Taflan síðan teinrétt neðst í fréttinni. MYND: SIGRÍÐUR SIGURÐARDÓTTIR

Einhver draugagangur gerði vart við sig rétt áður en Feykir fór í prentun á mánudaginn því ljósmynd af altaristöflu í Sjávarborgarkirkju prentaðist á hlið. Myndin var teinrétt og til mikillar fyrirmyndar í próförk en einhverjir voru hissa þegar blaðið fór að berast áskrifendum í dag.

Beðist er velvirðingar á þessu en það er Feykisfólki hulin ráðgáta hvernig þetta gerðist þó væntanlega sé ofur eðlileg skýring á þessu.

Sigríður Sigurðardóttir sagnfræðingur, sem svaraði að þessu sinni spurningu Feykis um hvaða altaristafla henni þætti merkilegust í kirkjum Skagafjarðar, velti því fyrir sér í léttu spjalli við Feyki hvort hér væri um kraftaverk að ræða.

Það verður að teljast ólíklegt – sennilega bara gömlu góðu óútskýrðu mistökin.

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