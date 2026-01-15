Ályktun Hagsmunasamtaka landeigenda vegna Holtavörðuheiðarlínu 3

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 15.01.2026 kl. 10.55 gunnhildur@feykir.is

Stofnfundur Hagsmunasamtaka landeigenda vegna Holtavörðuheiðarlínu 3 var haldinn þann 14. janúar. Samtökin eru samstarfsvettvangur landeigenda og ábúenda jarða í Húnaþingi þar sem aðalvalkostur Landsnets vegna Holtavörðuheiðarlínu 3 liggur um.

Tilgangur samtakanna er að gæta hagsmuna félagsmanna gagnvart ríkinu, Landsneti, sveitarfélögum og einkaaðilum, sem og heildarhagsmuna þeirra gagnvart málefnum orkumannvirkja í héraðinu. Eftirfarandi ályktun var samþykkt á fundinum og var stjórn samtakanna falið að koma henni á framfæri við fjölmiðla, stjórnvöld og félög er málið varða.

„Hagsmunasamtök landeigenda vegna Holtavörðuheiðarlínu 3 afþakka lagningu línunnar samkvæmt fyrirliggjandi aðalvalkosti um lönd félagsmanna sinna og benda ríkinu sem eiganda Landsnets og Landsneti hf. á að nýta megi annan valkost. Það gengur gegn stefnu ríkisins um lagningu raflína að leggja hana ekki stystu leið. Samkvæmt Umhverfismatsskýrslu Landsnets felur fyrirhugaður aðalvalkostur í sér verulega aukinn framkvæmdakostnað og hefur umtalsvert meira kolefnisspor samanborðið við aðra valkosti. Vel er mögulegt að styrkja raforkuflutningskerfi landsins og finna línunni annan hentugan stað og þannig koma í veg fyrir að framkvæmdin raski framtíðarþróun byggðar, búsetu og rekstri á bújörðum.“

f.h. Hagsmunasamtaka landeigenda vegna Holtavörðuheiðarlínu 3

Friðrik Már Sigurðsson, formaður stjórnar

Til baka

Fleiri fréttir

  • Hér má sjá í hvaða ástandi stólarnir voru – svo má að sjálfsögðu deila um hvort ákvörðun sveitarfélagsins hafi verið rétt. En það má geta sér þess til að stólarnir hafi verið í misjöfnu ástandi. MYNDIR AÐSENDAR

    Stóra stólamálið kannski ekki svo einfalt – eða hvað?

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 15.01.2026 kl. 11.11 oli@feykir.is
    Nú nýverið varð TikTok-myndband Króksarans Söru Rutar Arnardóttur, listræns stjórnanda Improv Ísland, tilefni til viðtals og fréttaflutnings Í bítinu á Bylgjunni og Vísi.is en þar sagði hún frá því að húsverðir í Bifröst hefðu fengið gefins notaða stóla frá Sambíóunum til að skipta út gömlu stólunum í Bifröst. Stólarnir hefðu verið sóttir suður en skilja mátti á umfjölluninni að sveitarfélagið hefði tekið ákvörðun um að henda stólunum því starfsmenn hefðu ekki nennt að standa í veseninu sem fylgdi stólaskiptunum, þrífa hefði þurft stólana og laga. Feykir spurði Sigfús Inga Sigfússon sveitarstjóra út í málið.
    Meira
  • Frá vinstri: Ómar Tryggvason og Sigurgeir Tryggvason fulltrúar Summu Rekstrarfélags, Linda Fanney Valgeirsdóttir framkvæmdastýra og meðstofnandi Alor, Magnús Hafliðason framkvæmdastjóri N1 og Valgeir Þorvaldsson stjórnarformaður og stofnandi Alor. MYND AÐSEND

    Alor lýkur 100 milljón króna fjármögnun

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 15.01.2026 kl. 11.06 gunnhildur@feykir.is
    Alor hefur lokið sínu fyrsta hlutafjárútboði þar sem félagið sótti 100 milljónir króna frá fjárfestum. Fjármagnið verður m.a. nýtt til þess að hraða innleiðingu stærri sólarorkuverkefna á Íslandi og efla vöruþróun orkugeymslna úr notuðum rafbílarafhlöðum. Alor hefur þegar sett upp fimm sólarorkukerfi í fjórum landshlutum og frumgerðir rafhlöðuorkugeymslna hafa verið útbúnar og samstarf með fyrstu viðskiptavinum lofar góðu.
    Meira

  • Feykir biðst velvirðingar á mistökum

    feykir.is Skagafjörður 15.01.2026 kl. 10.44 oli@feykir.is
    Feykir fór aðeins yfir pólitíkina í Skagafirði í blaði vikunnar en fór með fleipur þegar því var haldið fram að Byggðalistanum hafi verið boðin þátttaka í meirihlutasamstarfi Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks eftir kosningar 2022.
    Meira
  • Drangey á Skagafirði. MYND: ÓAB

    Mögulega verða sex listar í boði í Skagafirði

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 15.01.2026 kl. 08.24 oli@feykir.is
    Það er kosningaár en kosið verður til sveitarstjórna þann 16. maí næstkomandi. Feykir hefur örlítið verið að grafast fyrir um framboðs- og listamál í Skagafirði og vonandi verður hægt að segja frá einhverju áður en langt um líður. Augljóslega eru listar ekki klárir enn sem komið er en þó rétt að kanna stöðuna, hverjir hyggjast stíga til hliðar og hvort ný framboð séu í pípunum.
    Meira
Yfirlit frétta