Frábær liðsframmistaða Stólastúlkna í Garðabænum
Stólastúlkur mættu fámennar til leiks í Garðabæinn í gær þar sem þær hittu fyrir lið Stjörnunnar í þriðja skiptið í Bónus deildinni þennan veturinn. Það var hins vegar ekkert vesen á þeim átta stúlkum sem klæddust þeim rústrauða, þær voru allar klárar í slaginn og rúlluðu upp liði Stjörnunnar þegar upp var staðið. Lokatölur 66-90.
Lið Tindastóls leiddi frá fyrstu mínútu til þeirrar síðustu í leiknum og voru heilt yfir mun sterkari í leiknum. Stelpurnar mættu einbeittar og voru miklu ákveðnari ef undan er skilinn annar leikhluti þar sem dæmið snérist við. Tindastóll gerði fyrstu sex stig leiksins og leiddi 4-18 eftir um fimm mínútna leik. Allar Stólastúlkurnar skiluðu framlagi og þetta var örugglega besta liðsframmistaða þeirra í vetur. Staðan var 14-33 að loknum fyrsta leikhluta en svo breyttist allt í öðrum leikhluta. Þá varð sóknarleikurinn hikandi og ómarkviss og Stjörnuliðið náði að hlaupa í bakið á gestunum og söxuðu hratt á forskotið. Þegar rúmar fjórar mínútur voru liðnar af öðrum leikhluta hafði Stjarnan gert 15 stig en Stólastúlkur 4 og staðan 29-37. Roselis og Maddie löguðu stöðu Tindastóls en Stjarnan með Evu Wium og Diljá í miklum ham héldu áfram að saxa á fostkotið. Diljá minnkaði muninn í tvö stig, 39-41, en Rannveig svaraði áður en Eva Wium minnkaði muninn á ný í tvö stig. Síðasta orð fyrri hálfleiks átti Inga Sólveig sem sett niður mikilvægan þrist og lið Tindastóls leiddi 41-46 í hléi.
Maddie skoraði tvisvar og Oceane setti þrist áður heimaliðið komst á blað í síðari hálfleik og munurinn því orðinn 12 stig strax í byrjun. Þetta reyndist hálfgert rothögg fyrir lið Stjörnunnar sem náði aldrei vopnum sínum eftir þetta. Þær náðu aldrei alvöru áhlaupi og lið Tindastóls átti einfaldlega svör við öllu. Þær voru grimmar í vörn og sókninleikurinn rúllað fínt. Mestu munaði um grimmdina í fráköstum en lið Tindastóls tók 56 fráköst eða 19 fleiri en heimaliðið. Og nú voru fráköstin ekki eingöngu á herðum Maddiar og Mörtu því Roselis og Inga Sólveig hirtu átta fráköst og Brynja Líf og Rannveig sex hvor. Alls hirtu Stólastúlkur 24 sóknarfráköst í leiknum!
Staðan var 55-67 fyrir lokafjórðunginn og munurinn var yfirleitt 12-15 stig framan af fjórða leikhluta. Marta var ekki að setja skotin sín framan af leik en átti 12 stoðsendingar í leiknum. Þegar hún fór að setja skotin niður á lokamínútunum þá áttu Garðbæingar ekki séns. Þristur frá Roselis þegar fjórar mínútur voru eftir kom muninum yfir 20 stigin og úrslitin ráðin.
Israel Martín þjálfari Tindastóls sagði í viðtali við Feyki fyrir helgi að ef hann þyrfti að laga eitthvað í leik liðsins þá væru það fráköstin. Það gekk nú heldur betur glæsilega eftir og þá er hann örugglega ekki síður stoltur af 30 stoðsendingum sem liðið náði. Þar voru þær aðsópsmestar Marta með tólf, Roselis með níu og Maddie með fimm. Maddie var atkvæðamest með 28 stig og 14 fráköst. Marta gerði 18 stig og átti 12 stoðsendingar, Roselis var með 12 stig og hún var með sex stolna bolta, Oceane og Brynja Líf gerðu 11 stig, Rannveig sex og Inga Sólveig fjögur.
Að leik loknum er lið Tindastóls með 16 stig en Stjarnan 18 en nú hefur Stjarnan leikið leik meira en Tindastóll og eiga tvo útileiki eftir. Lið Tindastóls stendur betur að vígi í innbyrðis viðureignum liðanna og ef svo fer að lokum að liðin endi jöfn að stigum þá endar lið Tindastóls ofar í töflunni sem skiptir máli þegar kemur að því hvaða andstæðingi liðin mæta í úrslitakeppninni.
En frábær leikur Stólastúlkna og nú er bara að byggja ofan á þessu fínu frammistöðu. Áfram Tindastóll!