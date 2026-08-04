Ana Clara Paz í raðir Tindastóls
Hin fjölhæfa Ana Clara Paz frá Argentínu er gengin í raðir Tindastóls og mun leika með kvennaliði félagsins á komandi tímabil. En þetta kom fram á Facebook síðu Körfuknattleiksdeildarinnar fyrr í dag. Paz þekkir íslenska körfuboltann vel og kemur með mikilvæga reynslu inn í ungt og metnaðarfullt lið Stólanna.
Ana er 180cm og leikur sem framherji eða bakvörður, hún hefur fjölbreyttan feril að baki og hefur leikið víða, meðal annars hér á landi með Stjörnunni og Hamri/Þór við góðan orðstír. Á ferli sínum hefur hún einnig leikið í heimalandinu Argentínu, Úrúgvæ, Portúgal, Ítalíu, Mexíkó og Kólumbíu, en hún er með tvöfalt ríkisfang, bæði argentískt og ítalskt.
Israel Martín, þjálfari kvennaliðs Tindastóls, fagnar komu Paz og segir reynslu hennar á Íslandi skipta miklu máli: „Ana er frábær fagmaður sem getur spilað í mörgum stöðum í sókninni ásamt því að valda ólíkum stöðum í varnarleiknum. Hún er með öflugan körfuboltaferil og það sem er mjög mikilvægt fyrir okkur er að hún hefur spilað á Íslandi í áður og þekkir íslensku deildina. Það mun hjálpa okkur mikið við að aðlaga hina nýju argentínsku leikmennina, Maca og Flor, að aðstæðum. Hún á eftir að hjálpa okkur mikið og við erum afar ánægð með að fá Anu í okkar raðir.“
Ana segist spennt að koma í Skagafjörðinn: "Ég er rosalega ánægð og þakklát fyrir að leika með Tindastóli. Liðið hefur tekið stór skref á síðustu árum og sýnt hversu öflugt það er. Það verður engin breyting á því í vetur – við erum með mjög heildstætt og gott lið sem ætlar sér alla leið á toppinn. Ég get ekki beðið eftir að fara að vinna með hópnum."
Feykir bíður hana velkomna í Skagafjörðinn og hlökkum til að sjá hana spila í Síkinu í vetur.