Úthlutun úr Húnasjóði: Sjö hlutu styrk
Á heimasíðu Húnaþings vestra kom fram að á 1283. fundi byggðarráðs úthlutaði ráðið styrkjum úr Húnasjóði en fundurinn fór fram 20. júlí síðastliðinn. Í ár bárust níu umsóknir og uppfylltu sjö þeirra skilyrði til úthlutunar. Styrkirnir hljóðuðu upp á kr. 100.000 hver.
Eftirtalin hlutu styrk að þessu sinni:
Aðalheiður Sif Njálsdóttir, vegna náms í kennarafræðum til B.Ed. gráðu.
Guðrún Helga Magnúsdóttir, vegna náms í kennarafræðum til MT gráðu.
Elísabet Eir Steinbjörnsdóttir, vegna diplómanáms í fagnámi sjúkraliða í öldrun og heimahjúkrun.
Jóhanna Maj Júlíusdóttir Lundberg, vegna náms í kennarafræðum til B.Ed. gráðu.
Inga Rut Ómarsdóttir, vegna meistararéttinda í framreiðslu.
Ragnar Bragi Ægisson, vegna meistararéttinda í framreiðslu.
Már Hermannsson, vegna sveinsprófs í pípulagningum.
Á heimasíðu Húnaþings vestra er hægt að finna myndir af styrkþegum.
Húnasjóður var stofnaður af Ásgeiri Magnússyni og Unni Ásmundsdóttur til að minnast starfs Alþýðuskóla Húnvetninga, sem Ásgeir stofnaði og rak á Hvammstanga árin 1913-1920. Tilgangur sjóðsins er að stuðla að endurmenntun og fagmenntun í Húnaþingi vestra. Samkvæmt skipulagsskrá fyrir Húnasjóð sem samþykkt var á fundi sveitarstjórnar þann 12. október 2000 skal sveitarsjóður leggja sjóðnum árlega til fé skv. fjárhagsáætlun hverju sinni. Árlegu framlagi Húnaþings vestra ásamt hálfum vöxtum höfuðstóls skal úthluta í styrki á ári hverju.
Frá árinu 2001 hefur sjóðurinn styrkt 170 einstaklinga um samtals kr. 16 milljónir.
Feykir óskar styrkþegum innilega til hamingju með námslokin og styrkina.