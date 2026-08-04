Úthlutun úr Húnasjóði: Sjö hlutu styrk

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 04.08.2026 kl. 10.37 bladamadur@feykir.is
Þinghúsið á Hvammstanga á öðrum áratug síðustu aldar en þar var Alþýðuskólinn starfræktur. MYND OG MYNDATEXTI AF HUNAÞING.IS
Þinghúsið á Hvammstanga á öðrum áratug síðustu aldar en þar var Alþýðuskólinn starfræktur. MYND OG MYNDATEXTI AF HUNAÞING.IS

Á heimasíðu Húnaþings vestra kom fram að á 1283. fundi byggðarráðs úthlutaði ráðið styrkjum úr Húnasjóði en fundurinn fór fram 20. júlí síðastliðinn. Í ár bárust níu umsóknir og uppfylltu sjö þeirra skilyrði til úthlutunar. Styrkirnir hljóðuðu upp á kr. 100.000 hver.

Eftirtalin hlutu styrk að þessu sinni:

Aðalheiður Sif Njálsdóttir, vegna náms í kennarafræðum til B.Ed. gráðu.
Guðrún Helga Magnúsdóttir, vegna náms í kennarafræðum til MT gráðu.
Elísabet Eir Steinbjörnsdóttir, vegna diplómanáms í fagnámi sjúkraliða í öldrun og heimahjúkrun.
Jóhanna Maj Júlíusdóttir Lundberg, vegna náms í kennarafræðum til B.Ed. gráðu.
Inga Rut Ómarsdóttir, vegna meistararéttinda í framreiðslu.
Ragnar Bragi Ægisson, vegna meistararéttinda í framreiðslu.
Már Hermannsson, vegna sveinsprófs í pípulagningum.

Á heimasíðu Húnaþings vestra er hægt að finna myndir af styrkþegum.

Húnasjóður var stofnaður af Ásgeiri Magnússyni og Unni Ásmundsdóttur til að minnast starfs Alþýðuskóla Húnvetninga, sem Ásgeir stofnaði og rak á Hvammstanga árin 1913-1920. Tilgangur sjóðsins er að stuðla að endurmenntun og fagmenntun í Húnaþingi vestra. Samkvæmt skipulagsskrá fyrir Húnasjóð sem samþykkt var á fundi sveitarstjórnar þann 12. október 2000 skal sveitarsjóður leggja sjóðnum árlega til fé skv. fjárhagsáætlun hverju sinni. Árlegu framlagi Húnaþings vestra ásamt hálfum vöxtum höfuðstóls skal úthluta í styrki á ári hverju.

Frá árinu 2001 hefur sjóðurinn styrkt 170 einstaklinga um samtals kr. 16 milljónir.

Feykir óskar styrkþegum innilega til hamingju með námslokin og styrkina.

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