Haukur Skúli skaust upp á Nafirnar á innan við 22 sekúndum

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Mannlíf, Lokað efni 03.08.2026 kl. 16.39 oli@feykir.is
Haukur Skúli í miðjum sprettinum. SKJÁSKOT
Haukur Skúli í miðjum sprettinum. SKJÁSKOT

Kynslóðirnar kepptu saman að því að ná besta tímanum í tröppuspretti á Unglingalandsmótinu síðastliðinn laugardag en þátttakendur voru frá fimm ára aldri og upp í 64. Brattar tröppurnar upp á Nafirnar ofan við íþróttasvæðið eru 163 talsins eða næstum jafnmargar þátttakendunum, sem voru 143. Sigurvegarinn reyndist Haukur Skúli Óttarsson, ungur og sprækur keppandi úr Eyjafjarðarsveit, en hann fór Klaufaganginn á 21,73 sekúndu sem er nú eiginlega fáránlega góður tími.

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