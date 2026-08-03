Haukur Skúli skaust upp á Nafirnar á innan við 22 sekúndum
Kynslóðirnar kepptu saman að því að ná besta tímanum í tröppuspretti á Unglingalandsmótinu síðastliðinn laugardag en þátttakendur voru frá fimm ára aldri og upp í 64. Brattar tröppurnar upp á Nafirnar ofan við íþróttasvæðið eru 163 talsins eða næstum jafnmargar þátttakendunum, sem voru 143. Sigurvegarinn reyndist Haukur Skúli Óttarsson, ungur og sprækur keppandi úr Eyjafjarðarsveit, en hann fór Klaufaganginn á 21,73 sekúndu sem er nú eiginlega fáránlega góður tími.