Tvö umferðarslys milli Blönduóss og Hrútafjarðar
Fyrir um klukkutíma setti Lögreglan á Norðurlandi vestra inn tilkynningu á Facebook-síðu sína þar sem skýrt er frá því að miklar tafir séu á umferð um þjóðveg 1 vegna tveggja umferðarslysa sem urðu með stuttu millibili, annars vegar í nágrenni við Þrístapa og hins vegar á Hrútafjarðarhálsi.
„Í öðru slysinu valt bifreið en þar var um tvær bifreiðar að ræða en í hinu rákust tvær bifreiðar saman. Tildrög slysanna liggja ekki fyrir að svo stöddu. Við biðjum vegfarendur um að sýna fyllstu biðlund, virða fyrirmæli viðbragðsaðila og forðast allan glæfraakstur. Unnið er að því að greiða úr umferð og hleypa henni af stað eins fljótt og auðið er. Við þökkum fyrir þolinmæði og samstarf á meðan aðgerðir standa yfir,“ segir í tilkynningunni.