Takk Ómar Bragi!

feykir.is Skagafjörður 03.08.2026 kl. 14.48 oli@feykir.is
Á myndinni hér að ofan má sjá Auði Ingu Þorsteinsdóttur, framkvæmdastjóra UMFÍ, ásamt Ómari, Maríu og Jóhanni Steinari með mótsgesti í bakgrunni. Jón Gautur Hannesson tók myndina fyrir UMFÍ.
Á myndinni hér að ofan má sjá Auði Ingu Þorsteinsdóttur, framkvæmdastjóra UMFÍ, ásamt Ómari, Maríu og Jóhanni Steinari með mótsgesti í bakgrunni. Jón Gautur Hannesson tók myndina fyrir UMFÍ.

Eins og fram hefur komið á Feyki var Unglingalandsmóti UMFÍ slitið á Sauðárkróki fyrir miðnætti í gærkvöldi í blankalogni. Frá því er sagt á síðu UMFÍ að Jóhann Steinar Ingimundarson, formaður UMFÍ, heiðraði Ómar Braga Stefánsson, framkvæmdastjóra móta UMFÍ, við mótsslitin en þetta er síðasta mótið sem hann leiðir eftir rúmlega 20 ára starf.

Fram kemur í fréttinni að fyrsta mótið sem Ómar stýrði var á Sauðárkróki árið 2004 og síðan þá hafa þau verið á ýmsum stöðum á hverju ári. Það var við hæfi að síðasta mótið hans við stjórnvölinn hafi einmitt verið haldið á Sauðárkróki. Auk þess að stýra Unglingalandsmótunum hefur Ómar jafnframt verið framkvæmdastjóri Landsmóts UMFÍ 50+ og fulltrúi UMFÍ á fleiri viðburðum, eins og til dæmis Drulluhlaup UMFÍ sem verður í Mosfellsbæ um miðjan ágúst.

„Þúsundir barna og ungmenna hafa á liðnum árum tekið þátt í Unglingalandsmóti og notið þeirra upplifana sem mótið skapar. Ómar Bragi hefur um árabil verið einn af helstu drifkröftum mótsins. Hann hefur lagt metnað sinn í þróun þess, staðið vörð um gildi þess og haft skýra sýn á hvernig það gæti áfram verið vettvangur þar sem ungt fólk hittist, hreyfir sig, eignast vini og skapar minningar,“ sagði Jóhann Steinar og benti á að það birtist í gleði mótsgesta, vináttunni sem þar myndast og öllum þeim jákvæðu minningum sem kynslóðir þátttakenda taka með sér út í lífið.

Jóhann benti jafnframt á að enginn vinni verkefni af þessari stærðargráðu einn, það krefjist kvöld- og helgarvinnu, ferðalaga og ótal stunda sem annars væru með fjölskyldunni. Að því sögðu bað Jóhann þau Ómar og María Björk Ingvadóttur, konu hans, að koma upp saman og fögnuðu mótsgestir þeim innilega.

Unglingalandsmót UMFÍ á Sauðárkróki gekk afskaplega vel. Þátttakendur á aldrinum 11-18 ára voru tæplega 1.100 talsins af öllu landinu sem kepptu í meira en 20 íþróttagreinum á daginn og sóttu ýmsa afþreyingu milli leikja og á kvöldin. Á mótinu var hugað að því að bjóða upp á eitthvað fyrir sem flesta, þar á meðal foreldrablak fyrir slitin síðdegis í gær.

Lögregla og björgunarsveit var á vakt alla helgina og höfðu tiltölulega lítið að gera. Mótinu var slitið með tónleikum Skagfirðinganna í Úlfur Úlfur, brekkusöng og flugeldasýningu af Nöfunum ofan við íþróttasvæðið á Sauðárkróki.

Heimild: Facebook-síða UMFÍ

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