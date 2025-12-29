Árlega Gamlárshlaupið á sínum stað

Hið árlega Gamlárshlaup á Sauðárkróki hefur heldur betur fest sig í sessi og orðin hefð hjá ansi mörgum. Hlaupið verður á sínum stað í ár og hefst á slaginu kl. 12:30 á sjálfan Gamlársdag. Mæting og ræs við íþróttahúsið (á bílastæði Árskóla). Vegalengd er sem fyrr að eigin vali en öll þurfa að vera komin til baka í íþróttahúsið kl. 13:30 þegar happdrættið hefst.
 
Að venju er ekkert þátttökugjald og vegleg útdráttarverðlaun fyrir alla fjölskylduna í lok hlaups. Skráning verður með rafrænum hætti í hlekk hér að neðan. Hægt er að skrá allt að 5 nöfn í sömu skráningunni: https://forms.gle/242x2NHHYeL25cK5A
Einnig er hægt að skrá sig frá kl. 12-12:30 í anddyri íþróttahússins.
Í viðburði segir öll velkomin, höfum gaman saman á síðasta degi ársins.
