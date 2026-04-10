Áttu milljón og veist ekki af því?

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 10.04.2026 kl. 14.25 bladamadur@feykir.is
Leynist milljón á Blönduósi? Mynd: mbl.is/Kristján Ingvarsson.
Tveir vinningsmiðar í Páskaleik Íslenskrar getspár, sem keyptir voru á sölustöðum, eru ósóttir. Er eigenda þeirra leitað.

Alls unnu 20 heppnir miðaeigendur eina milljón hver og er búið að hafa samband við alla vinningshafa sem keyptu miða sína á netinu, í Lottóappinu eða eru í áskrift. Ósóttu vinningsmiðarnir voru keyptir á eftirfarandi sölustöðum:

  • N1, Blönduósi – vinningsnúmer 10311609
  • Fjarðarkaup, Hafnarfirði – vinningsnúmer 10351267

 Feykir skorar á Blönduósinga og nærsveitamenn að leita í vösum sínum og gá hvort þar leynist ekki milljón?
mbl.is sagði frá.
