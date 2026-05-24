Könnun um sameiningu verkalýðsfélaga
Formenn Verslunarmannafélags Skagafjarðar, Öldunnar og Samstöðu hafa undanfarið kannað möguleika á sameiningu þessara þriggja félaga. Búið er að ræða stöðu og getu sjóða félaganna og möguleika á að standa við skuldbindingar ef af sameiningu yrði. Engin atriði hafa komið upp sem eru líkleg til að standa í vegi fyrir sameiningu.
Áður en lenga er haldið, hefur verið ákveðið að kanna almennan vilja félagsmanna til sameiningar. Reynist hann til staðar, verður sett vinna í að skrifa drög að lögum og reglugerðum sjóða.
Hugmyndin um að sameina þessi félög snýst ekki um peningalegan sparnað, heldur hitt að með samlegð sé mögulegt að fá enn meira fyrir þá fjármuni sem eru til ráðstöfunar fyrir félagsmenn. Ekki er gert ráð fyrir því að fækka starfsstöðvum né starfsfólki. Það er álit formannanna að sameinað félag yrði öflugra á flestan hátt og gæti veitt enn meiri og betri þjónustu en félögin sitt í hverju lagi.
Sendur hefur verið kynningarbæklingur til allra félagsmanna. Hann er jafnframt að finna á heimasíðum þeirra allra, auk þýðinga á ensku og pólsku.
Könnun á heimasíðum
Sett hefur verið af stað könnun um vilja félagsfólks til sameiningar. Könnunin fer fram rafrænt á vef hvers félags fyrir sig. Til að taka þátt þarf að skrá sig inn með rafrænum skilríkjum. Svör eru ekki persónugreinanleg. Verði niðurstaða úr könnuninni jákvæð, verður vinnunni haldið áfram. Afraksturinn verður þá lagður fyrir í formlegri atkvæðagreiðslu í hverju félaganna þriggja.
Könnunin er farin í loftið og ráðgert er að henni ljúki fimmtudaginn 28. maí, kl. 13:00.
Allt félagsfólk er hvatt til að kynna sér hvað fyrirliggjandi gögn og taka síðan þátt í könnuninni.
www.vmf.is
www.aldan.is
www.samstada.is
Formenn Öldunnar, Verslunarmannafélags Skagafjarðar og Samstöðu