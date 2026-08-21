Beint frá býli dagurinn verður haldinn sunnudaginn 23. ágúst
Beint frá býli dagurinn verður haldinn núna á sunnudaginn, 23. ágúst, fjórða árið í röð, en viðburðurinn hefur fest sig í sessi sem fjölskylduvæn matarhátíð í íslenskri sveit.
Þann 23. ágúst verður sannkölluð fjölskylduhátíð í Lýtingsstaðahreppi í tilefni af hinum árlega Beint frá býli degi. Þann dag munu heimavinnsluaðilar og smáframleiðendur úr landshlutanum mæta í Sölvanes til að kynna og selja vörur sínar. Bændurnir í Sölvanesi munu taka vel á móti gestum með heitum pottrétti og að sjálfsögðu verður heitt á könnunni. Á bænum er lífrænn sauðfjárbúskapur í stórkostlegu umhverfi og vinna þau hjónin dýrindis matvæli úr afurðum sínum sem þau selja beint frá býli.
Þann sama dag verður handverksmarkaður í Gömlu Hlöðunni á Stórhóli og Rúnalist Gallerí verður sem fyrr fullt af allskyns gersemum og góðgæti, myndabingói og leikjum fyrir börnin. Geitaspjall og andagláp verður einnig í boði.
Á Starrastöðum verður sannkölluð kaffihúsastemning, rósir og matarhandverk til sölu. Auk þess verður Mælifellskirkja með afmælishátíð.
Hlökkum til að sjá ykkur sem flest og eiga skemmtilegan dag saman!
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Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra styrkir viðburðinn.
Markmiðið er að vekja athygli á hugmyndafræði beint frá býli og smáframleiðslu matvæla, efla tengsl milli framleiðenda og neytenda og hvetja fleiri til að hasla sér völl á því sviði. Tilgangurinn er kynna íbúum starfsemi heimavinnsluaðila á lögbýlum og smáframleiðslu matvæla í héraði og byggja upp tengsl milli þeirra.
Á hveru ári taka sjö lögbýli að sér að vera gestgjafar, eitt í hverjum landshluta. Á staðinn safnast saman aðrir smáframleiðendur úr landshlutanum til að kynna og selja sínar vörur. Ýmis afþreying er í boði til viðbótar við það sem býlin sjálf hafa uppá að bjóða og viðurðirnir því afar fjölskylduvænir. Nánari upplýsingar um hvern viðburð má finna á vef Beint frá býli.
Afar góð mæting hefur verið hingað til, almennt mikil ánægja og sala framleiðenda góð. Með því hafa neytendur stutt við íslenska matarmenningu, bændur og samfélög landsins.
Að deginum standa Samtök smáframleiðenda matvæla (SSFM) og Beint frá býli (BFB). BFB varð aðildarfélag SSFM árið 2022 og eru þau með sameiginlegan framkvæmdastjóra sem er jafnframt verkefnastjóri dagsins. Í félögunum eru á þriðja hundrað félagsmenn, rúmur helmingur á lögbýlum og um fimmtungur á höfuðborgarsvæðinu og svipaður fjöldi í þéttbýli utan þess.
Beint frá býli dagurinn var fyrst haldinn árið 2023 í tilefni af 15 ára afmæli BFB. Viðtökurnar voru framar vonum og var því ákveðið að gera hann að árlegum viðburði. Dæmi eru um að aðsóknin hafi verið slíka að malarvegir hafi verið merktir "hight traffic" á Google Maps.
Gestgjafarnir hafa öll árin lagt sig fram við að gera daginn sem fjölbreyttastan og áhugaverðastan. Auk markaðanna, þar sem bæði hefur verið seld matvæli og handverk, hefur fók geta notið samveru í sveitinni og kynntist starfinu að baki. Gestir hafa verið ánægðir með daginn og sala framleiðenda góð.
Viðburðirnir hafa verið styrktir ýmist af landshlutasamtökunum, sveitarfélögum og uppbyggingarsjóðum og hefðu viðburðirnir ekki orðið að veruleika án þeirra.
Nánar á vef Beint frá býli (þar eru hlekkir á FB viðburðina fyrir hvern landshluta með nánari upplýsingum).
Einnig á vef Samtaka smáframleiðenda matvæla og á FB síðu BFB. /hmj