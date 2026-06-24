„Bóndinn á Bessastöðum veitir bóndanum í Hvammshlíð ...“

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 24.06.2026 kl. 15.18 oli@feykir.is
Föruneyti Karólínu á Bessastöðum. Frá vinstri: Matthildur Hjálmarsdóttir Þambárvöllum, Guðjón Vigfússon Húsatóftum, Karólína, Valgerður Auðunsdóttir Húsatóftum, þá forsetahjónin Halla og Björn, Sigurlaug Ólafs-dóttir frá Miklabæ og loks Stefanía Þorgeirsdóttir Keldum. MYND AF FORSETI.IS
Föruneyti Karólínu á Bessastöðum. Frá vinstri: Matthildur Hjálmarsdóttir Þambárvöllum, Guðjón Vigfússon Húsatóftum, Karólína, Valgerður Auðunsdóttir Húsatóftum, þá forsetahjónin Halla og Björn, Sigurlaug Ólafs-dóttir frá Miklabæ og loks Stefanía Þorgeirsdóttir Keldum. MYND AF FORSETI.IS

„Ritari forsetans hringdi í mig, þetta var eftirminnilegt símtal,“ sagði Karólína Elísabet bóndi í Hvammshlíð þegar Feykir spurði hana á dögunum hvernig henni hefði liðið þegar hún fékk fréttir af því að Forseti Íslands ætlaði að sæma hana Fálkaorðunni á Bessastöðum þann 17. júní sl. Orðuna fékk hún fyrir frumkvöðlastarf í baráttunni gegn riðu í sauðfé.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.495 kr. á mánuði m/vsk (3.149 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 2.495 kr. á mánuði m/vsk. (2.248 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 695 kr. vikan m/vsk. (626 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • MYND AF NORTHICELAND.IS

    Vesturfarasetrið á Hofsósi fagnar 30 ára afmæli í dag, miðvikudaginn 24. júní.

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 24.06.2026 kl. 15.20 bladamadur@feykir.is
    Í tilefni afmælisins hefst hátíðardagskráin kl. 17:00 í félagsheimilinu Höfðaborg. Á setrinu er saga þeirra Íslendinga sem fluttust til Norður-Ameríku á árunum 1850–1914 gerð skil í máli og myndum.
    Meira
  • Frá Rabarbarahátíðinni á Blönduósi í fyrrasumar. MYNDIR AÐSENDAR

    Aðsóknin á Rabarbarahátíðina fram úr björtustu vonum

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 24.06.2026 kl. 14.09 oli@feykir.is
    „Rabarbarahátíðin í Gamla bænum á Blönduósi er haldin í þriðja sinn í ár. Hátíðarnar hafa gengið mjög vel svo ekki sé meira sagt,“ segir Iðunn Vignisdóttir, ein forsvarskvenna hátíðarinnar sem fer fram laugardaginn 27. júní. „Þær stöllur, Elfa Þöll Grétarsdóttir og Björk Bjarnadóttir, renndu alveg blint í sjóinn þegar þær héldu fyrstu hátíðina og vissu ekkert hverju væri við að búast en um 500 manns sóttu þá hátíð. Síðustu hátíð sóttu svo um 700 manns og við vonumst eftir svipuðum fjölda í ár.“
    Meira
  • Glaumbæjarkirkja. MYND AF KIRKJAN.IS

    Farsælt starf í Glaumbæjarkirkju með góðum vinum og sveitungum

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Mannlíf, Lokað efni 24.06.2026 kl. 11.16 oli@feykir.is
    Haldið var upp á 100 ára afmæli Glaumbæjarkirkju þann 14. júní síðastliðinn en kirkjan var vígð 13. júní 1926 en árið 1925 stóð séra Hallgrímur Thorlacius fyrir byggingu nýrrar kirkju úr steini eftir að timburkirkjan, sem áður stóð á hlaðinu við Glaumbæ, brotnaði í aftakaveðri árið 1923. Í tilefni af aldarafmælinu var afmælismessa í kirkjunni og vegleg afmælisveisla á Löngumýri í kjölfarið. Gísli Gunnarsson vígslubiskup prédikaði en hann var prestur Glaumbæjarkirkju í rúm 40 ár. Feykir spurði séra Gísla út í afmælið, kirkjuna og söguna.
    Meira

  • Reynsluboltinn Dee Bost til liðs við Stólana

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 24.06.2026 kl. 09.10 oli@feykir.is
    Körfuknattleiksdeild Tindastóls hefur náð samkomulagi við hinn gríðarlega reynslumikla leikstjórnanda, Dee Bost, um að ganga til liðs við félagið. Í fréttatilkynningu frá deildinni segir að Bost komi til Tindastóls með feril sem talar sínu máli. Hann hefur leikið í sterkustu deildum Evrópu, þar á meðal EuroLeague, EuroCup og Basketball Champions League, auk þess að spila með búlgarska landsliðinu.
    Meira
Yfirlit frétta