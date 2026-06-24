„Bóndinn á Bessastöðum veitir bóndanum í Hvammshlíð ...“
feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 24.06.2026 kl. 15.18
Föruneyti Karólínu á Bessastöðum. Frá vinstri: Matthildur Hjálmarsdóttir Þambárvöllum, Guðjón Vigfússon Húsatóftum, Karólína, Valgerður Auðunsdóttir Húsatóftum, þá forsetahjónin Halla og Björn, Sigurlaug Ólafs-dóttir frá Miklabæ og loks Stefanía Þorgeirsdóttir Keldum. MYND AF FORSETI.IS
„Ritari forsetans hringdi í mig, þetta var eftirminnilegt símtal,“ sagði Karólína Elísabet bóndi í Hvammshlíð þegar Feykir spurði hana á dögunum hvernig henni hefði liðið þegar hún fékk fréttir af því að Forseti Íslands ætlaði að sæma hana Fálkaorðunni á Bessastöðum þann 17. júní sl. Orðuna fékk hún fyrir frumkvöðlastarf í baráttunni gegn riðu í sauðfé.