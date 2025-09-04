Brautarholtsslagurinn í kvöld í Bestu deildinni

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 04.09.2025 kl. 14.02 oli@feykir.is
Óskar Smári kampakátur eftkr að hafa tryggt lið Fram sæti í Bestu deildinni í fyrra. Það er gaman að sjá kappann brosa en við skulum vona að Bryndís brosi breiðar í kvöld. MYND AÐSEND

Stólastúlkur þurfa í kvöld allan stuðning sem völ er á þegar Brautarholtsprinsinn mætir með sínar Framdömur til leiks á skagfirska knattspyrnuengið á Króknum. Leikurinn hefst á slaginu sex og eru stuðningsmenn hvatttir til að taka með fjölskyldumeðlimi og vini og fylla stúkuna. Það er hlýtt og bara smá norðangola sem stoppar á stúkunni. Óskar Smári, þjálfari Fram, lofar veseni í 90 mínútur en lengra nær það ekki. Það þarf auðvitað ekki að minna á það að Brautarholtsprinsinn er bróðir Brautarholtsprinsessunnar, Bryndísar Rutar, sem er fyrirliði Tindastóls.

