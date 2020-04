Brenda Prehal ráðin deildarstjóri fornleifadeildar Byggðasafns Skagfirðinga

Brenda Prehal hefur verið ráðin deildarstjóri fornleifadeildar Byggðasafns Skagfirðinga en hún er doktorsnemi við CUNY, The City University of New York, og er rannsóknarefni hennar heiðnir greftrunarsiðir á Íslandi. Brenda hefur reynslu af fornleifarannsóknum víðs vegar um landið frá árinu 2010, m.a. á Vestfjörðum, Mývatni og í Reykjavík en hún hefur einnig stundað fornleifarannsóknir í Noregi og í Skotlandi, auk þess sem hún hefur starfað við kennslu í fornleifafræði við CUNY háskólann í New York.

Á heimasíðu Byggðasafnsins hefur Brenda hlotið fjölda styrkja og námsstyrkja m.a. styrk frá Stofnun Leifs Eiríkssonar árið 2015. Hún er meðlimur í NABO samtökunum, North Atlantic Biocultural Organizantion, með BA-gráðu í samskiptum, tvær mastersgráður frá CUNY, og er sem fyrr segir að ljúka doktorsgráðu frá sama skóla.

Rannsóknarsvið Brendu eru siðvenjur og trúarbrögð; útfara- og greftrunarsiðir; víkingaöldin og miðaldir; þverfaglegt samstarf; og íslenskar bókmenntir frá miðöldum.

„Þá finnst henni skemmtilegt að læra í íslensku, sem gengur vel. Brenda mun taka til starfa hjá safninu í júnímánuði og hlakkar til að flytja í Skagafjörðinn, ásamt eiginmanni sínum Ingva Erni Snorrasyni, húsasmiði, og 6 mánaða dóttur þeirra,“ segir á glaumbaer.is.