Brjálað að gera í útköllum | Hafdís Einarsdóttir skrifar

feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 03.07.2026 kl. 08.41
Myndir frá nokkrum verkefnum Skagfirðingasveitar síðustu daga. MYNDIR AÐSENDAR
Myndir frá nokkrum verkefnum Skagfirðingasveitar síðustu daga. MYNDIR AÐSENDAR

Síðustu þrjár vikur hafa verið annasamar hjá Björgunarsveitinni Skagfirðingasveit. Á þeim tíma hefur sveitin verið kölluð út fjórum sinnum og í fimmta sinn rétt áður en undirrituð ýtti á send-takkann til fréttamiðils [um kl. 21 í gærkvöldi]. Verkefnin fimm sýna vel hversu fjölbreytt hlutverk björgunarsveita er og hversu mikilvægt það er að vera ávallt tilbúin þegar kallið kemur.

Fyrsta útkallið var að veiðivatni úti á Skaga þar sem verkefnið fólst í að ferja lækni og sjúkraflutningamann að veikum einstaklingi. Skömmu síðar var sveitin kölluð út vegna slasaðrar göngukonu. Það verkefni var umfangsmikið og krafðist þess að fjölbreyttur búnaður væri nýttur, meðal annars breyttir bílar, buggy og bátur. Að lokum sótti þyrla Landhelgisgæslunnar hina slösuðu og sinntu björgunarmenn aðstoð við flutning sjúklings um borð. Í því útkalli voru Flugbjörgunarsveitin í Varmahlíð og Björgunarsveitin Grettir á Hofsósi einnig kölluð út. Slíkt samstarf skiptir gríðarlegu máli og enn á ný sannaðist hvað öflugur og samstilltur mannskapur getur áorkað þegar á reynir. Þriðja útkallið var í Drangey þar sem verkefnið var að ferja sjúkraflutningafólk til slasaðs ferðamanns. Fjórða útkallið kom aðfaranótt fimmtudagsins 2. júlí þegar óskað var eftir aðstoð við leit að týndum einstaklingi. Allar björgunarsveitir í Skagafirði voru kallaðar út og unnu saman að leitinni. Það fimmta var svo foktjón við sumarbústað.

Þessi fimm útköll minna okkur á að ekkert verkefni er eins. Þrjú þeirra snerust í grunninn um að koma heilbrigðisstarfsfólki að sjúklingi og/eða flytja slasað fólk af vettvangi. Þar skiptir sérhæfður tækjakostur björgunarsveitanna sköpum. Breyttir bílar, buggy, bátar og annar sérbúnaður gera það mögulegt að komast um svæði þar sem hefðbundin sjúkrabifreið kemst ekki. Þannig eru tækin okkar oft lykillinn að því að læknar og sjúkraflutningafólk geti sinnt starfi sínu og að fólk fái þá aðstoð sem það þarf. Sameiginlegi þátturinn í öllum þessum verkefnum er þó alltaf sá sami – sjálfboðaliðar sem leggja allt annað til hliðar þegar kallið kemur. Hvort sem það er um miðja nótt, á vinnudegi eða í miðju fjölskylduboði, þá mætir fólk af því að það veit að einhver þarf á hjálp að halda.

Fyrst við höfðum fyrir því að taka upp pennann viljum við nýta tækifærið og færa samfélaginu okkar innilegustu þakkir. Stuðningur einstaklinga, fyrirtækja og sveitarfélagsins er forsenda þess að við getum haldið úti öflugri björgunarsveit með vel þjálfuðum mannskap og þeim tækjabúnaði sem þarf þegar á reynir. Hvert framlag, stórt sem smátt, skiptir máli. Án þessa stuðnings værum við ekki í stakk búin til að sinna þeim verkefnum sem síðustu tvær vikur hafa svo skýrt minnt okkur á hversu mikilvæg eru.

Hafdís Einarsdóttir,
Skagfirðingasveit.

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