Brúum bilið fyrir fjölskyldur í Skagafirði | Elfa Björk og Sædís Bylgja skrifa
„Í leikskóla er gaman“ er setning sem flest okkar þekkja. Leikskólinn er einn mikilvægasti staður í lífi barna og fjölskyldna. Hann er sá staður þar sem börn stíga sín fyrstu skref í samfélaginu utan heimilisins, mynda vináttu, læra í gegnum leik og byggja upp grunn sem fylgir þeim alla ævi.
Í Skagafirði er unnið öflugt og faglegt starf innan leikskólanna. Þar starfar hæft og metnaðarfullt fólk sem sinnir starfi sínu af alúð og ábyrgð. Starfsfólkið býr yfir mikilli fagþekkingu og reynslu, og gegnir lykilhlutverki í lífi barnanna okkar. Það er mikilvægt að við sem samfélag viðurkennum og metum það starf sem þar fer fram á hverjum degi.
Áskoranir sem við þurfum að leysa saman
Eins og víða annars staðar standa leikskólar þó frammi fyrir áskorunum. Þar má nefna skort á starfsfólki og aukið álag, sem er ekki sérstaða leik-skólanna heldur hluti af stærra samhengi á vinnumarkaði í dag.
Það er mikilvægt að nálgast þessi mál af yfirvegun og ábyrgð. Markmiðið er ekki að benda fingrum, heldur að finna raunhæfar leiðir til að styðja bæði við leikskólana og fjölskyldurnar sem treysta á þjónustu þeirra.
Bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla
Eitt af þeim verkefnum sem blasir við er að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla-pláss.
Í dag eru foreldrar í þeirri stöðu að börnin þeirra fá ekki alltaf leikskólapláss um leið og fæðingarorlofi lýkur. Þetta get-ur skapað óvissu og álag fyrir fjölskyldur, bæði fjárhagslega og félagslega. Það er staða sem við sem samfélag þurfum að bregðast við.
Stuðningur við fjölskyldur skiptir máli
Á meðan unnið er að því að styrkja leikskólastigið og fjölga starfsfólki er mikilvægt að sveitarfélagið komi til móts við foreldra með raunhæfum hætti.
Heimgreiðslur eru þar lykil-atriði. Þær þurfa að vera nægjanlega háar til að mæta raunverulegum aðstæðum fjölskyldna sem standa frammi fyrir því að vera lengur heima með börn sín en áætlað var. Slíkur stuðningur er ekki að-eins sanngjarn, heldur nauðsynlegur til að tryggja jafnræði og öryggi.
Miðflokkurinn í Skagafirði leggur áherslu á að hækka heimgreiðslur til muna. Ef flokkurinn kemst í meirihluta verður unnið markvisst að því að styrkja þennan stuðning þannig að hann nýtist fjölskyldum raunverulega til að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla.
Jafnframt viljum við skoða þann kost að foreldrar sem kjósa að hafa börn sín heima lengur, allt að 18 mánaða aldri, geti fengið heimagreiðslur á því tímabili í stað þess að nýta leikskólapláss strax. Með því aukum við valfrelsi fjölskyldna, styðjum betur við mismunandi þarfir og léttum álagi af leikskólunum á sama tíma. Það getur skapað betra starfsumhverfi og aukið starfsánægju innan leikskólanna, sem er lykilatriði.
Að gera leikskólastigið aðlaðandi
Til lengri tíma litið er lykilatriði að gera leikskólastigið jafn aðlaðandi og önnur skólastig.
Það þýðir að:
• bæta kjör og starfsaðstæður starfsfólks
• skapa meiri stöðugleika í starfi
• tryggja að leikskólastarf njóti sömu virðingar og önnur menntastig
Með því móti aukum við lík-urnar á að fleiri sjái sér hag í að starfa á leikskólum og byggjum upp sterkt og sjálfbært kerfi til framtíðar.
Sameiginlegt verkefni okkar allra
Leikskólinn er bæði menntastofnun og mikilvæg þjónusta við fjölskyldur. Hann er ein af grunnstoðum samfélagsins okkar og fjárfesting í fram-tíðinni.
Það er því sameiginlegt verkefni okkar allra að hlúa að honum, styðja við starfsfólkið, styrkja umgjörðina og tryggja að fjölskyldur fái þann stuðning sem þær þurfa.
Saman getum við byggt upp enn sterkari leikskóla í Skaga-firði, til hagsbóta fyrir börnin okkar, foreldra og samfélagið allt.
Ellfa Björk Víðisdóttir og Sædís Bylgja Jónsdóttir
höfundar skipa 3. og 4. sæti á lista Miðflokkksins í Skagafirði