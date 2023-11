Burnirót í Huldulandi

Plantan kallast á fræðimálinu Rhodiola Rosea og er fjölær þykkblöðungur sem myndar rótarhnýði. Hún er hægvaxta og er vinsæl bæði hjá ferfætlingum og mann- fólkinu og á víða undir högg að sækja. Fyrir skemmstu var hún sett á válista hjá CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) og flutningur á óunnum plöntum gerður óleyfilegur á milli landa. Burnirótin finnst í klettum, hólmum og friðlöndum þar sem hún fær frið fyrir beit en það hefur ekki stöðvað tvífætlingana sem grafa upp ræturnar. Eftirspurn á heimsvísu eftir burnirót er mun meiri en fram- boðið. „Okkur fannst því liggja í augum uppi að reyna að rækta hana svo nýta mætti á sjálfbæran hátt,“ segja hjónin. „Við höfðum spurnir af félagsskap í Kanada og Alaska sem ræktar burnirót og vinnur úr henni. Í framhaldi af því höfðum við samband við Dr. Petra Illig sem kom burnirótaræktuninni af stað í Alaska. Hún tók mjög vel í það að fá okkur í heimsókn og fengum við styrk úr Frumkvöðlasjóði Íslands- banka og Uppbyggingasjóði Norðurlands vestra til að fara í námsferð til Alaska. Þau hafa ræktað burnirót allt frá 2009 og eru byrjuð að vinna úr henni afurðir og selja og er því komin töluverð reynsla þar,“ segir María.