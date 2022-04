Dagskrá Sæluviku í dag

Kirkjukór Sauðárkróks syngur við undirleik Rögnvaldar Valbergssonar á hinu árlega kirkjukvöldi sem hefst kl. 20.

Það er óhætt að segja að Sæluvika Skagfirðinga hafi farið vel af stað í gær og dagurinn endað með gríðarlegri spennu í Síkinu, mikil stemning og fullt hús. Einnig var vel mætt á tónleika Kvennakórsins Sóldísar í Miðgarði og nánast uppselt á Nei ráðherra, leiksýningu Leikfélags Sauðárkróks. Áfram heldur dagskrá í dag.

Leiðsögn og fjör í Glaumbæ

Daglegar leiðsagnir í gamla bænum kl. 14:00 dagana 25.- 29. apríl.

Hægt er að koma hvenær sem er á opnunartíma safnsins 10:00-16:00 og fara í fróðlegan og skemmtilegan ratleik, verðlaun verða í boði fyrir öll rétt svör.

Minnt er á ársmiðana, þar sem íbúar héraðsins þurfa einungis að greiða aðgangseyri einu sinni (1700 kr. almennt verð en 1500 kr. fyrir eldri borgara, öryrkja og námsmenn) og fá þá miða sem gildir í heilt ár frá kaupum og geta í kjölfarið komið hvenær sem er og eins oft og þeir vilja, þeim að kostnaðarlausu.

Sýning á verkum notenda Iðju-Hæfingar

Árleg sölusýning á verkum notenda Iðju-dagþjónustu verður í Landsbankanum á meðan á Sæluviku stendur.

Sjón er sögu ríkari!

Verið velkomin,

Litbrigði samfélags - Myndlistarsýning

Samsýning myndlistarfólks í Sólon, félagi myndlistarfólks í Skagafirði og nágrenni. Sýningin er haldin í Gúttó og stendur yfir dagana 23. apríl-1. maí. Opið verður á virkum dögum frá kl. 15-18 og um helgar frá kl. 13-16.

Fantastic Beast: The Secrets of Dumbeldore

Króksbíó sýnir kvikmyndina Fantastic Beast: The Secrets of Dumbeldore kl. 20 í kvöld.

Miðapantanir í síma 855 5216. Miðasalan er opin frá 17-20 virka daga og frá 12-20 um helgar.

Kirkjukvöld Kirkjukórs Sauðárkróks

Kirkjukór Sauðárkróks syngur við undirleik Rögnvaldar Valbergssonar á hinu árlega kirkjukvöldi. Einsöngvari verður Ívar Helgason frá Akureyri og ræðumaður kvöldsins er Magnús Pétursson frá Vindheimum. Kynnir er Árni Gunnarsson. Aðgangseyrir 2.000 kr. Enginn posi á staðnum. VERIÐ VELKOMIN.

