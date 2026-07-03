Deiliskipulagsvinnslutillaga vegna „Laufblaðsins á Sauðárkróki“

feykir.is Skagafjörður 03.07.2026 kl. 14.46 oli@feykir.is

Sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkti á 50. fundi sínum þann 3. júní 2026 að auglýsa deiliskipulagsvinnslutillögu fyrir "Laufblaõio, Sauárkróki, íbúõabyggõ og opiõ svæõi" i samrami viõ 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulagstillagan á vinnslustigi er sýnd á tveimur uppdráttum nr. DS01 og DS02, dags. 21.05.2026, unnum á Stoð ehf. verkfræðistofu. Á uppdráttunum er sýnd núverandi byggð og tillaga að hámarksnýtingarhlutfalli fyrir hverja lóð fyrir sig, sett upp í skýringartöflu til að hægt sé að glöggva sig á hversu marga fermetra til viðbótar vari mögulegt að byggia á hverri lóð. Hugmyndavinna Hildar Hartmannsdóttur er sýnd fyrir byggilegt opið svæði sem liggur milli Gilstúns og Brekkutúns til suðurs, bar sem megin þemun eru sýnd ásamt skýringarmyndum fyrir:

  • Akurinn, matjurta- og blómaræktun
  • Votengi, ofanvatnsrásir og söfnunarlautir fyrir ofanvatn
  • Fjörsalir, leik-, æfinga og upplifunarrými fyrir allan aldur
  • Hólavellir, sléttur grasflötur umlukinn gróðri

Gert er ráð fyrir bílastæði út frá Sæmundarhlíðinni til að auka ekki umferð bíla inn götur Túnahverfisins inn að opna svæðinu. Einnig er settur upp svokallaður hreyfiás í gegnum miöju skipulagssvæðisins (sem liggur vestur - austur) sem er ætlaður sem grann tengiás um hverfið endilangt og skapa þannig grundvöll fyrir örugga tengingu um svæðið fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Tillagan stillir upp möguleika á nýjum parhúsum á svæõinu, Gilstúni 21-23, Eyrartúni 11-13, 14-16 og 15-17.

Deiliskipulagsvinnslutillagan er endurauglýst frá 1. júlí 2026 til og með 15. ágúst 2026.

Hægt er að skoða skipulagstillöguna í Skipulagsgáttinni á www.skipulagsgatt.is undir málsnúmeri 3/2026. Lýsingin mun jafnframt liggia frammi til kynningar i Ráðhúsinu, Skagfirðingabraut 17-21, Sauðárkróki á skrifstofutíma frá 10-12 og 12:30-15. Einnig er hægt að nálgast gögnin á heimasíðu Skagafjarðar www.skagafjordur.is.

Þau sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á aõ koma á framfæri ábendingum varðandi skipulagslýsinguna. Umsagnir skulu vera skriflegar og berast i gegnum Skipulagsgattina www.skipulagsgatt.is undir máli númer 3/2026 í síðasta lagi 15. ágúst 2026. Einnig er hagt ao skila inn umsögnum til skipulagsfulltrúa i afgreiðslu Ráõhússins, Skagfiringabraut 17-21, 550 Sauðárkóki eõa á netfangio skipulagsfulltrui@skagafjordur.is.

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