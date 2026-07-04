„Ég prjónaði það svo fast að enginn komst í peysuna“
Lára Halla Sigurðardóttir flutti ásamt fjölskyldunni sinni á Sauðárkrók sumarið 2022. Áður höfðu þau búið í Reykjavík og er Lára Halla alin upp í Hafnarfirði. Hún er nýútskrifaður kennari og er umsjónarkennari 5. bekkjar í Árskóla, er gift Tjörva Björnssyni, byggingarverkfræðingi hjá Eflu verkfræðistofu en hann ólst upp á Hólum í Hjaltadal og eiga þau þrjú börn. Lára Halla hleypur eins oft og hún getur, hjólar næstum alltaf í vinnuna og núna þegar hún hefur loksins lokið við meistaraprófið hefur hún góðan tíma til að sinna prjónunum.