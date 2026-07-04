„Ég prjónaði það svo fast að enginn komst í peysuna“

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 04.07.2026 kl. 14.33 klara@nyprent.is
Lára Halla í jólapeysunni sem hún lauk við rétt fyrir Friðargöngu Árskóla á síðasta ári.
Lára Halla í jólapeysunni sem hún lauk við rétt fyrir Friðargöngu Árskóla á síðasta ári.

Lára Halla Sigurðardóttir flutti ásamt fjölskyldunni sinni á Sauðárkrók sumarið 2022. Áður höfðu þau búið í Reykjavík og er Lára Halla alin upp í Hafnarfirði. Hún er nýútskrifaður kennari og er umsjónarkennari 5. bekkjar í Árskóla, er gift Tjörva Björnssyni, byggingarverkfræðingi hjá Eflu verkfræðistofu en hann ólst upp á Hólum í Hjaltadal og eiga þau þrjú börn. Lára Halla hleypur eins oft og hún getur, hjólar næstum alltaf í vinnuna og núna þegar hún hefur loksins lokið við meistaraprófið hefur hún góðan tíma til að sinna prjónunum.

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