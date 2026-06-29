Sýning til heiðurs Agnesi í Listakoti Dóru

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 29.06.2026 kl. 14.01

Húnvetnska listakonan Dóra Sigurðardóttir í Vatnsdalshólum opnar sýninguna Agnes Magnúsdóttir – Líf og störf í Listakoti Dóru laugardaginn 4. júlí kl. 13:00. Agnes var frægust fyrir að vera síðasta konan sem var tekin af lífi á Íslandi.

„Mig langar að heiðra líf hennar og störf og annarra kvenna á þessum tíma,“ segir Dóra en hópur listamanna af Norðurlandi vestra og víðar túlkar hver á sinn hátt líf hennar með málverkum, textilverkum vefnaði og hekli. „Umfjöllunarefni listamannanna eru tíðarandi samtíma hennar, vistaböndin og ástand þjóðarinnar eftir Móðuharðindin og því harða kuldaskeiði sem þeim fylgdi. Dauði Agnesar á Þrístöpum árið 1830 er algengt minni í listsköpun en þessi sýning fjallar hins vegar um líf hennar, störf og kveðskap,“ segir í tilkynningu frá Dóru.

Agnes fæddist tíu árum eftir upphaf gossins og var þjóðin þá enn að reyna að lifa af þær hörmungar. Vonleysi almennings var mikið – lífið snerist einungis um að lifa af.

Á opnunardaginn verður sýningin opnuð með viðhöfn. Opnunartími Listakots Dóru þar sem sýningin fer fram er alla daga nema mánudaga frá kl. 13:00 til 18:00.

LISTAKOT DÓRU er rekið af Hólmfríði Dóru Sigurðardóttur og er staðsett á jörð hennar, Vatnsdalshólum, sem er 2 km inn í Vatnsdal að vestan verðu. Undanfarin ár hefur Dóra haldið þemasýningar um ýmsar sögur og þekktar persónur í fortíðinni.

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