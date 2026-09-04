Vegagerðin boðar til fundar vegna Vatnsnesvegar

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 04.09.2026 kl. 12.22 oli@feykir.is
Það styttist í framkvæmdir við Vatnsnesveg. MYND AF HÚNAÞING.iS
Það styttist í framkvæmdir við Vatnsnesveg. MYND AF HÚNAÞING.iS

Á heimasíðu Húnaþings vestra er vakin athygli á íbúafundi sem Vegagerðin boðar til á Hótel Hvítserki þann 10. september nk. kl. 17:00. Fundarefnið er fyrirhugaðar framkvæmdir á Vatnsnesi, frá Skarði í vestri að Hringvegi í austri.

Á fundinum verða m.a. vegframkvæmdir kynntar, farið yfir framkvæmdaröð og ferli sem tengjast viðræðum við landeigendur og mat á umhverfisáhrifum. Kaffiveitingar í boði.

Samkvæmt Vegaáætlun Vegagerðarinnar eiga framkvæmdir við Vatnsnesveg að hefjast að nýju á næsta ári, 2027. Um er að ræða 62 kílómetra en heildarkostnaður við framkvædina er áætlaður 7500 milljónir en verkefnið virðist eiga að taka átta ár. Um tveir milljarðar eru áætlaðir í framkvæmdir næstu fjögur ár eða frá 2027-2030.

Íbúar og áhugasamir eru hvattir til að mæta á fundinn.

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