Eldur, járn, náttúra og vatn | Vel heppnað eldsmíðanámskeið fyrir konur í Skagafirði
Í sumar var haldið sérstakt eldsmíðanámskeið við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki fyrir konur 21 árs og eldri. Námskeiðið bar heitið Eldsmíðanámskeið eða Ironwork, Earth and Water og var unnið innan Erasmus+ rammans. Markmiðið var að sameina verklega kennslu í Eldsmíði við upplifun af íslenskri náttúru, menningu og þeirri sérstöðu sem Skagafjörður hefur upp á að bjóða.
Frá eldsmíðuðu stáli að eigin verki
Á námskeiðinu fengu þátttakendur að kynnast grunnatriðum í eldsmíði og vinna með eld, hita og stál. Þær lærðu meðal annars að hita stálið, móta það, beygja og vinna með mismunandi verkfærum.
Þótt námskeiðið hentaði byrjendum var lögð áhersla á að þátttakendur fengju einnig svigrúm til að prófa eigin hugmyndir og setja persónulegan svip á verkin sín. Stál er einstaklega skemmtilegur efniviður að þessu leyti – hver og ein mótun og hvert högg með hamrinum skilur eftir sig ákveðin spor.
Það sem stóð sérstaklega upp úr hjá þátttakendum var að fá að læra með því að gera sjálfar. Þær fengu að takast á við ný verkefni, gera tilraunir og sjá hugmyndir sínar verða að raunverulegum hlutum.
Járnsmíði og íslensk náttúra
Námskeiðið snerist þó ekki eingöngu um eldsmíði. Nafnið Blacksmithing, Earth and Water endurspeglaði þá áherslu að tengja verklega vinnu við náttúru og vellíðan.
Þátttakendur fengu tækifæri til að kynnast Skagafirði og njóta þess sem svæðið hefur upp á að bjóða.
Sérstakur hluti námskeiðsins var að heimsækja sundlaugar á svæðinu. Eftir tíma við eldinn og járnið var fátt betra en að slaka á í heitu vatni og njóta íslenskrar sundlaugarhefðar.
Þessi samsetning – eldsmíði, náttúra og heitt vatn – skapaði námskeiði sem var öðruvísi en hefðbundið iðnnámskeið og gaf þátttakendum tækifæri til að upplifa bæði námið og svæðið.
Mjög ánægðir þátttakendur
Viðbrögð þátttakenda við námskeiðinu voru einstaklega jákvæð. Þær lögðu áherslu á hversu skemmtilegt hefði verið að læra eitthvað nýtt í litlum hópi, fá góða leiðsögn og vinna með höndunum.
Einnig þótti þeim mikill kostur að námskeiðið væri ekki eingöngu kennsla í smiðjunni heldur heildstæð upplifun þar sem náttúra, menning, hreyfing, slökun og skapandi vinna fengu að fléttast saman.
Fyrir skólann var námskeiðið einnig dýrmætt tækifæri til að miðla íslenskri iðnþekkingu og sýna erlendum gestum hvað Skagafjörður og íslenskt verknám hafa upp á að bjóða.
Erasmus+ opnar ný tækifæri
Námskeiðið var hluti af Erasmus+ og gaf þátttakendum þannig tækifæri til að taka þátt í alþjóðlegri námsupplifun. Að námskeiði loknu fengu þátttakendur staðfestingu á þátttöku og námi.
Verkefnið sýnir hvernig hægt er að nota Erasmus+ til að skapa óhefðbundin náms- og þjálfunartækifæri þar sem saman fara fagleg færni, menning, náttúra og persónulegur þroski.
Við erum afar ánægð með hvernig til tókst og ekki síst með hversu vel þátttakendur tóku námskeiðinu. Það var frábært að sjá konur stíga inn í smiðjuna, takast á við eld og járn og fara heim með nýja færni, nýjar minningar og verk sem þær höfðu sjálfar skapað.
Eldur, járn, jörð og vatn – blanda sem virðist eiga einstaklega vel heima í Skagafirði.
/aðsent fré FNV