Göngum í skólann verkefnið sett á Króknum

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 04.09.2026 kl. 08.39 oli@feykir.is

Árskóli á Sauðárkróki hýsir setningu Göngum í skólann þetta skólaárið. Setningin verður á íþróttavellinum á Króknum nú á eftir, föstudaginn 4. september kl. 10:20, og væntanlega er öllum velkomið að mæta. Skólastjóri býður gesti velkomna, fulltrúi frá ÍSÍ segir nokkur orð, sveitarstjóri ávarpar samkomuna og lögreglan flytur stutt erindi um umferðaröryggi.

Að lokinni setningu ganga nemendur, starfsfólk og gestir saman stuttan hring í nágrenninu.

Um verkefnið
Undanfarin ár hefur starfsfólk Fræðslu- og almenningsíþróttasviðs ÍSÍ farið um landið og sett Göngum í skólann og Ólympíuhlaup ÍSÍ. Í gær var Ólympíuhlaup ÍSÍ sett í Fjallabyggð og setning Göngum í skólann verður sem fyrr segir í Árskóla.

Meginmarkmið Göngum í skólann er að hvetja nemendur og foreldra til að ganga, hjóla eða nota annan virkan ferðamáta til og frá skóla. Verkefnið stuðlar að aukinni hreyfingu og fræðslu um ávinning reglulegrar hreyfingar fyrir heilsu og vellíðan.

Jafnframt er markmið að:

  • efla færni barna til að ferðast á öruggan hátt til skóla
  • kenna reglur um umferðaröryggi
  • draga úr umferð við skóla
  • stuðla að betra lofti og öruggara nærumhverfi
  • auka vitund um umhverfismál og „gönguvænt“ nærumhverfi
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