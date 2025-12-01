Enn er hálka og varast þarf snarpar vindhviður

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 01.12.2025 kl. 09.10 oli@feykir.is
Umferðarkort Vegagerðarinnar frá því skömmu fyrir níu í morgun. SKJÁSKOT
Það eru gular veðurviðvaranir sunnanlands nú í morgun en ekkert slíkt er í kortunum norðanlands. Það hefur engu að síður hvesst nokkuð duglega þar sem norðaustanáttin nær sér á strik og þannig þótti ekki óhætt að senda skólarútuna af stað í Blönduhlíðina í austanverðum Skagafirði í morgun. Þar var flughált og miklir vindstrengir af og til.

Á Siglufjarðarvegi, nánar tiltekið í Herkonugili, fór vindur í 28 m/sek í hviðum. Hiti á Norðurlandi vestra var víða yfir frostmarki í morgun í golan nokkuð hlý. Veðurspáin næsta sólarhringinn gerir ráð fyrir norðaustan 8-15 m/s, skýjuðu og þurrt að kalla, en austan 13-18 og él austantil. Hiti 0 til 5 stig. Síðan lægir seinni part þriðjudags og spáð er ágætu veðri á miðvikudag en á fimmtudagskvöld má gera ráð fyrir að það snjói lítillega. Engu að síður ágætt veður fram eftir vikunni.

Vegir eru almennt vel færir á Norðurlandi vestra en víða er þó hált en þó einkum í Skagafirði. Þjóðvegur 1 er víða greiðfær í Húnavatnssýslum. Hálka er á Öxnadalsheiði en í Norðurárdal er skafrenningur sem stendur og éljagangur á heiðinni og í Öxnadal. Éljagangi eða snjókomu er spáð á Öxnadalsheiði fram á kvöld.

  • Kálfshamarsvík á Skagaf. MYND: ÓAB

    Samráðsfundur í Miðgarði fyrir ferðaþjónustuaðila

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 01.12.2025 kl. 09.20 oli@feykir.is
    Markaðsstofa Norðurlands og Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra bjóða til samráðsfundar í Félagsheimilinu Miðgarði (efri sal) miðvikudaginn 3. desember næstkomandi. „Öll brennum við fyrir því markmiði að sjá ferðafólk fara sem víðast um landið allt árið um kring. Stór púsl í þeirri vegferð eru bein flug frá lykilmörkuðum beint inn á Norðurland,“ segir í fundarboðinu.
  • Open Rivers Programme býður styrki til að fjarlægja úreltar hindranir í ám

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 01.12.2025 kl. 08.37 oli@feykir.is
    Open Rivers Programme, alþjóðlegur styrktarsjóður sem starfar frá Hollandi, hvetur opinbera aðila á Íslandi til að sækja um styrki til verkefna sem miða að því að fjarlægja úreltar, manngerðar hindranir úr ám. Talið er að yfir milljón slíkra hindrana séu í ám Evrópu og um 150.000 þeirra þjóni ekki lengur neinum tilgang
  • Héraðsskólinn á Reykjum í Hrútafirði. Mikil veikindi komu upp í skólanum í desember 1948. Skólinn var því settur í sóttkví og urðu nemendur að gera sér að góðu að eyða þar jólunum. Á neðstu myndinni má sjá Sauðárkrók á sjötta áratugnum. Í Skagafirði skráðu læknar vel á annað hundrað veikindatilfelli veturinn 1948-1949. MYND: Héraðsskjalasafn Skagfirðinga

    Hinn dularfulli sjúkdómur Akureyrarveikin

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 30.11.2025 kl. 10.38 oli@feykir.is
    „Vegna þessa nafns, Akureyrarveikin, gæti ég trúað að margir álíti að þessi veiki hafi einungis verið á Akureyri. Því fer þó víðs fjarri. Veikin var vissulega hvað skæðust á Akureyri en hún barst þaðan víða um land, þar á meðal í Skagafjörð og Húnaþing þar sem veikindin voru víða mjög alvarleg,“ segir Óskar Þór Halldórsson, höfundur bókar um Akureyrarveikina, dularfullan sjúkdóm sem enn þann dag í dag hefur ekki tekist að finna út hvað nákvæmlega var.
  • „Fæ oft góðar hugmyndir þegar ég er andvaka“

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni, Handverk 30.11.2025 kl. 10.03 klara@nyprent.is
    Jóhanna Kristín Jósefsdóttir býr á Hvammstanga með manni sínum og eiga þau tvö uppkomin börn og sex barnabörn. Jóhanna Kristín er sjúkraliði og kláraði einnig nám í öldrunarsjúkraliðanum áður en hann fór á háskólastig. Jóhanna hefur unnið við umönnunarstörf í heil 48 ár.
