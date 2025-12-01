Samráðsfundur í Miðgarði fyrir ferðaþjónustuaðila

Kálfshamarsvík á Skagaf. MYND: ÓAB
Markaðsstofa Norðurlands og Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra bjóða til samráðsfundar í Félagsheimilinu Miðgarði (efri sal) miðvikudaginn 3. desember næstkomandi. „Öll brennum við fyrir því markmiði að sjá ferðafólk fara sem víðast um landið allt árið um kring. Stór púsl í þeirri vegferð eru bein flug frá lykilmörkuðum beint inn á Norðurland,“ segir í fundarboðinu.

Til þess að slík flug megi vaxa og dafna, einkum yfir vetrartímann, þarf landshlutinn að standa undir áhugaverðu framboði á þjónustu og afþreyingu. Í lok sl. septembermánaðar stóðu Markaðsstofan og erlendu ferðaþjónustufyrirtækin, sem standa að fluginu, fyrir vinnustofu á Akureyri þar sem fram kom ákveðið ákall um fleiri ferðamöguleika vestan Tröllaskaga. Þessu ákalli ætlum við að bregðast við og skorum á ferðaþjónustuaðila á svæðinu að fjölmenna og hlýða t.d. á reynslusögur þeirra sem þegar eru að nýta möguleika flugsins. Að auki verður kynnt vinna við þróunarverkefni fyrir svæðið og nýir möguleikar skoðaðir.

DAGSKRÁ FUNDARINS:

Sólmyrkvi 2026! Og svo...?
Sævar Helgi Bragsson

Þróun kjarnasvæðis (e. Hub Develeopment) - Framhald af fundi með Kontiki og Voigt Travel um tækifæri í frekari dreifingu ferðamanna.
Markaðsstofa Norðurlands

Að svara kalli markaðarins - reynslusaga úr Mývatnssveit
Anton Freyr Birgisson Saga Travel/GEO travel

Sértækt markaðsverkefni á Norðurlandi vestra. Ævintýri, saga og tækifæri til sóknar.
Markaðsstofa Norðurlands og SSNV

Umræður

Ferðaþjónustuaðilar á Norðurlandi vestra eru hvattir til þess að mæta á fundinn og taka þátt í samtalinu.

Yfirlit frétta