Samráðsfundur í Miðgarði fyrir ferðaþjónustuaðila
Markaðsstofa Norðurlands og Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra bjóða til samráðsfundar í Félagsheimilinu Miðgarði (efri sal) miðvikudaginn 3. desember næstkomandi. „Öll brennum við fyrir því markmiði að sjá ferðafólk fara sem víðast um landið allt árið um kring. Stór púsl í þeirri vegferð eru bein flug frá lykilmörkuðum beint inn á Norðurland,“ segir í fundarboðinu.
Til þess að slík flug megi vaxa og dafna, einkum yfir vetrartímann, þarf landshlutinn að standa undir áhugaverðu framboði á þjónustu og afþreyingu. Í lok sl. septembermánaðar stóðu Markaðsstofan og erlendu ferðaþjónustufyrirtækin, sem standa að fluginu, fyrir vinnustofu á Akureyri þar sem fram kom ákveðið ákall um fleiri ferðamöguleika vestan Tröllaskaga. Þessu ákalli ætlum við að bregðast við og skorum á ferðaþjónustuaðila á svæðinu að fjölmenna og hlýða t.d. á reynslusögur þeirra sem þegar eru að nýta möguleika flugsins. Að auki verður kynnt vinna við þróunarverkefni fyrir svæðið og nýir möguleikar skoðaðir.
DAGSKRÁ FUNDARINS:
Sólmyrkvi 2026! Og svo...?
Sævar Helgi Bragsson
Þróun kjarnasvæðis (e. Hub Develeopment) - Framhald af fundi með Kontiki og Voigt Travel um tækifæri í frekari dreifingu ferðamanna.
Markaðsstofa Norðurlands
Að svara kalli markaðarins - reynslusaga úr Mývatnssveit
Anton Freyr Birgisson Saga Travel/GEO travel
Sértækt markaðsverkefni á Norðurlandi vestra. Ævintýri, saga og tækifæri til sóknar.
Markaðsstofa Norðurlands og SSNV
Umræður
Ferðaþjónustuaðilar á Norðurlandi vestra eru hvattir til þess að mæta á fundinn og taka þátt í samtalinu.