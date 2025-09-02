Fáir sólargeislar þessa vikuna

Svona lítur veðurspáin út fyrir hádegið í dag. SKJÁSKOT AF VEÐUR.IS
Það er ekki útlit fyrir að okkur hér norðvestanlands verði úthlutað mörgum sólargeislum þessa vikuna. Það er nokkur haustbragur á veðurspánni en alla jafna er spáð hita á bilinu 8-12 stigum yfir daginn en ekki viðumst við fara varhluta af úrkomu í byrjun september. Sem er ágætt fyrir þá sem trassa að vökva blómin.

Í dag er spáð 9-15 stiga hita á Norðurlandi vestra en nokkuð stífri norðanát. Það verður skýjað og að mestu þurrt framan af degi en þegar líður að kvöldi má reikna með regni. Það kólnar aðeins á morgun, miðvikudag, en hægir á vindinum.

Ekki er að sjá að neinar viðvaranir séu í kortunum þannig að þó það sé ekki mikið sumar í kortunum þá er þetta ekki svo slæmt.

  • Flyjendur á Kakalþingi verða Aðalheiður Guðmundsdóttir, Guðný Hallgrímsdóttir, Kristján Bjarki Jónasson og Sigurður Gylfi Magnússon. MYND AF FB

    Sögur úr Skagafirði í Kakalaskála á laugardaginn

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar, Listir og menning 02.09.2025 kl. 08.46 oli@feykir.is
    Laugardaginn 6. september, kl. 14, verður haldið Kakalaþing í Kakalaskála í Blönduhlíð. Yfirskrift þingsins að þessu sinni er: Sögur úr Skagafirði. Fjallað verður um dagbækur Sveins Pálssonar landlæknis, ævisögu Bíbíar í Berlín, dulsmál í Borgargerði og Ólafs sögu Þórhallasonar eftir Eirík Laxdal.
  • Hanna Katrín afhendir þeim Hjördísi og Jóa Biðukolluna. Mynd: fb, Sveitin okkar Fljótin.

    Verðlaun afhent á Brúnastöðum

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 01.09.2025 kl. 14.55 bladamadur@feykir.is
    Í maí á þessu ári fengu þau Hjördís og Jóhannes bændur á Brúnastöðum í Fljótum landbúnaðarverðlaunin sem veitt eru af atvinnuvegaráðuneytinu fyrir góðan búrekstur og nýsköpun í landbúnaði. Reyndar var það svo að verðlaunagripurinn, Biðukollan, var ekki tilbúinn en Hanna Katrín Friðriksdóttir ráðherra gerði sér ferð í Brúnastaði núna á laugardaginn eftir að hún hafði sett Sveitasælu, landbúnaðarsýningu á Sauðárkróki.
  • Bilun í brunni í Hegrabraut

    feykir.is Skagafjörður 01.09.2025 kl. 13.25 gunnhildur@feykir.is
    Í tilkynningu frá Skagafjarðarveitum kemur fram að heitavatnslaust verður á Víðigrund, Smáragrund, Hólaveg að Öldustíg, Hólmagrund, Fornós, Öldustíg og hluta af mjólkursamlagi KS frá kl. 16:00 - 18:00 í dag vegna bilunar í brunni í Hegrabraut.
  • Tindastólsmenn fagna fyrir marki fyrir 11 árum. Mynd: Hafliði Breiðfjörð.

    Boltinn um helgina

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 01.09.2025 kl. 12.20 bladamadur@feykir.is
    2. deild, meistaraflokkur karla. Tap gegn toppliðinu á heimavelli Kormákur Hvöt tók á móti toppliði 2. deildar, Þrótti Vogum, á Blönduósvelli í gær. Eitt mark var skorað í fyrri hálfleik og það gerðu gestirnir. Sama var upp á teningnum í seinni hálfleik, gestirnir skoruðu eitt mark og lokatölur 2-0 fyrir Þrótt. Kormákur Hvöt er á lygnum sjó í deildinni, situr í sjötta sæti eða um miðja deild með 29 stig. Aðeins eru tveir leikir eftir af Íslandsmótinu, heimaleikur næstkomandi laugardag gegn KFG og útleikur gegn Hetti/Huginn. Leikurinn á laugardaginn hefst klukkan 14.
