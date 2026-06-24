Farsælt starf í Glaumbæjarkirkju með góðum vinum og sveitungum
Haldið var upp á 100 ára afmæli Glaumbæjarkirkju þann 14. júní síðastliðinn en kirkjan var vígð 13. júní 1926 en árið 1925 stóð séra Hallgrímur Thorlacius fyrir byggingu nýrrar kirkju úr steini eftir að timburkirkjan, sem áður stóð á hlaðinu við Glaumbæ, brotnaði í aftakaveðri árið 1923. Í tilefni af aldarafmælinu var afmælismessa í kirkjunni og vegleg afmælisveisla á Löngumýri í kjölfarið. Gísli Gunnarsson vígslubiskup prédikaði en hann var prestur Glaumbæjarkirkju í rúm 40 ár. Feykir spurði séra Gísla út í afmælið, kirkjuna og söguna.