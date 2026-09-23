Fengu um 70 tonn af þorski á einum og hálfum sólarhring
„Við vorum á veiðum norðan við Kolbeinsey og túrinn byrjaði mjög rólega. En svo hittum við á fisk og fengum einhver 70 tonn af þorski á einum og hálfum sólarhring. Svo kom bræla og þá hvarf þetta, en það slapp ágætlega því við vorum nokkurnveginn komnir með skammtinn þá, svo við héldum á Reykjarfjarðarál í ýsu. Annars var veðrið bara fínt í þessum túr, fyrir utan þessa smá brælu,” hefur tíðindakona FISK Seafood eftir Hermanni Einarssyni skipstjóra..