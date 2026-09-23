Fengu um 70 tonn af þorski á einum og hálfum sólarhring

feykir.is Skagafjörður 23.09.2026 kl. 09.49 oli@feykir.is
Málmey rennir í höfnina á Sauðárkróki. MYND: FISK.IS
Málmey rennir í höfnina á Sauðárkróki. MYND: FISK.IS
Það er fiskur í sjónum. Einn af togurum FISK Seafood, Málmey SK 1, kom til löndunar á Sauðárkróki í morgun með 114 tonna afla. Hann samanstóð að mestu af þorski, eða um 97 tonn, en næstmest var af ýsu, um 9 tonn.

 

„Við vorum á veiðum norðan við Kolbeinsey og túrinn byrjaði mjög rólega. En svo hittum við á fisk og fengum einhver 70 tonn af þorski á einum og hálfum sólarhring. Svo kom bræla og þá hvarf þetta, en það slapp ágætlega því við vorum nokkurnveginn komnir með skammtinn þá, svo við héldum á Reykjarfjarðarál í ýsu. Annars var veðrið bara fínt í þessum túr, fyrir utan þessa smá brælu,” hefur tíðindakona FISK Seafood eftir Hermanni Einarssyni skipstjóra..

Til baka

Fleiri fréttir

  • Verðlaunahafar kvennaliðsins; Eydís, Saga Ísey og Lilla, ásamt Ragnari aðstoðarþjálfara og Domi þjálfara. MYNDIR AF FB-SÍÐU KNATTSPYRNUDEILDAR TINDASTÓLS

    Lilla og Götler valin bestu leikmenn meistaraflokka Tindastóls

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 23.09.2026 kl. 08.58 oli@feykir.is
    Þá er knattspyrnuvertíðinni lokið þetta sumarið og knattspyrnumenn sleikja nú sárin og setja sér ný markmið fyrir næsta ár. Lokahóf knattspyrnudeildar Tindastóls fór fram fyrr í september og þar voru þeim veitt verðlaun sem þóttu skara fram úr. Í kvennaliðinu var Sigríður Hrafnhildur (Lilla) Stefánsdóttir valin besti leikmaðurinn en Matheus Gotler var valinn bestur í karlaliðinu.
    Meira
  • Sigurður Líndal Þórisson. AÐSEND MYND

    Núll sem heldur | Sigurður Líndal Þórisson skrifar

    feykir.is Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 23.09.2026 kl. 08.20 oli@feykir.is
    Við í Húnaþingi vestra stöndum vörð um okkar íbúa og hækkum hvorki gjaldskrár né fasteignagjöld á næsta ári. Leikskólagjöld standa í stað. Hitaveitan. Tónlistarskólinn. Allt.
    Meira
  • Malbikað á Króknum - þessi mynd er ekki ný af nálinni. MYND: FEYKIR

    Malbikunarframkvæmdir á Króknum

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 22.09.2026 kl. 16.02 oli@feykir.is
    Vakin er athygli á því að á næstu dögum verða settar upp tímabundnar götuþrengingar vegna gatnaframkvæmda á Sauðárkróki. Framkvæmdir fara fram við Aðalgötu 9, Skagfirðingabraut 23, Hólaveg 8, Melatún og smábátahöfnina.
    Meira
  • Rúnar Már. MYND AF NETINU

    Rúnar Már leggur skóna á hilluna

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 22.09.2026 kl. 15.38 oli@feykir.is
    Knattspyrnukappinn Rúnar Már Sigurjónsson frá Sauðárkróki hefur tekið þá ákvörðun að leggja fótboltaskóna á hilluna eftir langan og farsælan feril. Hann hóf meistaraflokks ferilinn með liði Tindastóls vorið 2005, þá aðeins 14 ára gamall, og gerði sitt fyrsta mark fyrir Stólana 24. júní sama ár, þá 15 ára og sex daga gamall. Síðan hefur hann víða farið og meðal annars var hann í leikmannahópi Íslands sem bar sigurorð af liði Englands á EM í Frakklandi sællar minningar.
    Meira
Yfirlit frétta