Lilla og Götler valin bestu leikmenn meistaraflokka Tindastóls
Þá er knattspyrnuvertíðinni lokið þetta sumarið og knattspyrnumenn sleikja nú sárin og setja sér ný markmið fyrir næsta ár. Lokahóf knattspyrnudeildar Tindastóls fór fram fyrr í september og þar voru þeim veitt verðlaun sem þóttu skara fram úr. Í kvennaliðinu var Sigríður Hrafnhildur (Lilla) Stefánsdóttir valin besti leikmaðurinn en Matheus Gotler var valinn bestur í karlaliðinu.
Styrmir Snær Rúnarsson var talinn hafa sýnt mestar framfarir hjá karlaliðinu og Saga Ísey Þorsteinsdóttir hjá kvennaliðinu. Bestu liðsfélagarnir voru síðan Einar Ísfjörð Sigurpálsson og Eydís Arna Hallgrímsdóttir.
Þeim sem hlutu viðurkenningar er óskað til hamingju.
Sumarið hjá meistaraflokkum Tindastóls var pínu skúffelsi en kvennaliðið féll niður í 2. deild eftir verulega erfitt tíabil í Lengjudeildinni en það má segja að það hafi verið fyrirséð. Markmiðið var að byggja upp nýtt lið af þolinmæði en margt varð til þess að það markmið náðist ekki. Þá verða strákarnir að halda áfram að láta sig dreyma um sæti í 2. deild karla en það ætlar að reynast þrautin þyngri að komast upp um deild. Lengi sumars leit út fyrir að takmarkið væri innan seilingar en það rann Stólunum úr greipum á lokametrunum. Eitt stig í síðustu tveimur umferðunum var ekki það sem Eyjólfur þurfti til að hressast!
Hér að neðan eru verðlaunahafar karlaliðsins ásamt Konna þjálfara og Arnari Skúla aðstoðarþjálfara.