Feykir poppar popp ársins 2020

Árið 2020 var undarlegt með allar sínar hömlur, boð og bönn sem flestir hefðu nú sennilega hlegið að fyrir ári að við létum yfir okkur ganga að mestu möglunarlaust. Tónlistarfólk létti okkur þó lífið með flutningi yfir net og sjónvarp. Á árinu kom út fullt af fínni músík og diskóið gekk aftur, fullt af glimmer og gleði í drungalegum heimi.

Umsjónarmanni Tón-lystar-þáttar Feykis fannst því við hæfi nú í upphafi ársins 2021 að poppa pínu og skella saman lista af nokkrum bráðsmellnum smellum frá liðnu ári. Sumt af þessu stöffi er kannski tæknilega séð eldra en öll eiga lögin það sameiginlegt að hafa rúllað nokkuð látlaust á leiklistum ársins meðan unnið var við uppsetningu á 48 tölublöðum Feykis.

Allt er þetta eðalpopp, sumt vinsælt og annað ekki eins vinsælt. Þeir sem lifa fyrir hart rokk finna fátt við hæfi hér. Ef smellt er á lagaheitin liggur myndband að baki. Hefjum leik á 20 utanlandslögum. Góða skemmtun.

Watermelon Sugar - Harry Stiles

Spotlight - Jessie Ware

Say So - Doja Cat

Murphy's Law - Roisan Murphy

Natalie Don't - RAYE

Midnight Sky - Miley Cyrus

To Die For - Sam Smith

Levitating - Dua Lipa

Supalonely - BENEE

my future - Billie Eilish

Only Time Makes It Human - King Princess

Mirrorball - Taylor Swift

Club - Kelsea Ballerini

Hold On - Hootie & The Blowfish

All Together Now - Ok Go

Dynamite - BTS

Rockstar - DaBaby feat. Roddy Ricch

Blinding Lights- The Weeknd

Real Groove - Kylie Minogue

Fuck It I Love You - Lana Del Ray

- - - - - -

Því næst skellum við í tíu innanlandslög. Helgi Björns og Reiðmenn Vindanna héldu lífinu í landsmönnum með músík í beinni framan af faraldrinum og síðan skellti fjörkálfurinn Ingó Veðurguð í nokkur guðdómleg gigg með haustinu. Zoom og Teams flutningar voru á hverju strái og í Skagafirði steig ungt tónlistarfólk á svið í Bifröst helgina fyrir jól og streymdi jólatónleika við frábærarar undirtektir. Reyndar varð vart þverfótað fyrir jólatónleikum allan desember í sjónvörpum landsmanna.

Á listanum eru lög með Ásgeiri frá Laugarbakka, Valdísi Króksara, Skagfirðingnum Sigrúnu Stellu í Kanada og þá á Elín Hall, tengdadóttir Skagafjarðar, lag á listanum.

Visitor - Of Monsters and Men

Think About Things - Daði og gagnamagnið

Af og til - GDRN

Esjan - Bríet

Until Daybreak- Ásgeir

Hold On To Our Love - VALDIS

Upp að mér - Elín Hall

Það bera sig allir vel - Helgi Björns og Reiðmenn vindanna

Sideways - Sigrún Stella

Í kvöld er gigg - Ingó Veðurguð

- - - - - -

Takk fyrir 2020!